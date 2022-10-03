«الكرملين»: استخدام روسيا للسلاح النووي تحكمه العقيدة النووية

أعلنت الرئاسة الروسية، (الكرملين)، عن مشاورات مع رئيسي مقاطعتي زابوريجيا وخيرسون لترسيم حدودهما، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وأضافت الرئاسة الروسية، أن الولايات المتحدة، هي المستفيدة من تسرب الغاز في نورد ستريم لزيادة مبيعاتها، منوها إلى أن دول ذات قدرات عسكرية وراء حادثة تسرب نورد ستريم.

العقيدة النووية

وتابعت الرئاسة الروسية: «يحق للحكام الإقليميين تقديم تقييماتهم ونصائح مثل استخدام النووي، كما فعل رئيس الشيشان رمضان قديروف، الذي قال (نفضل سياسة التوازن بعيدا عن سياسة العواطف)»

وأكدت الرئاسة الروسية، أن استخدام روسيا للسلاح النووي تحكمه العقيدة النووية.

استخدام محدود للأسلحة النووية

يشار إلى أن رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، دعا أول أمس، روسيا إلى استخدام أسلحة نووية محدودة القدرة في أوكرانيا.

وكان الرئيس الروسي، فيلاديمير بوتين، أعلن الجمعة، عن ضم 4 مناطق أوكرانية إلى الأراضي الروسية، وهي: «دونيتسك، وخيرسون، وزابوريجيا، ولوجانسك».