توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. بارد ليلا ونشاط للرياح

كشف خبراء الأرصاد الجوية، توقعات طقس الأيام الثلاثة المقبلة، بداية من غد الثلاثاء حتى الخميس المقبل، وسط تحذيرات بانخفاض في درجات الحرارة على جميع مدن الجمهورية خاصة خلال ساعات الليل، بقيم تتراوح بين 8-10، خلال النهار فانخفاض الحرارة يتراوح بين 4-5 درجات.

وأشارت الأرصاد إلى أنه خلال الأيام المقبلة ستقل فترات سطوع أشعة الشمس ويسود طقس غائم جزئيًا على عدد كبير من مدن ومحافظات الجمهورية، بالإضافة إلى وجود نشاط للرياح يعمل على الشعور بانخفاض الحرارة خاصة خلال ساعات الصباح الأولى والمتأخرة من الليل، وعن توقعات درجات الحرارة، كما أعلنت عنها الأرصاد الجوية على مدن ومحافظات الجمهورية فقد جاءت كالتالي:-

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 4 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 22.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 25.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 5 اكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 20.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 25.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 6 اكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 21.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 25.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 25.