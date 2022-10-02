حالة الطقس غدا الاثنين 3-10-2022 في مصر.. بداية انخفاض الحرارة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، منذ قليل، بيان صادر عنها، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة على البلاد غدا الاثنين، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجة البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وذكرت الأرصاد أن جنوب الصعيد وجنوب سيناء سيشهدا طقس شديد الحرارة، معتدل الحرارة ليلا على القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت الهيئة، أن غدا 3 أكتوبر، سيشهد رياح ليلا على بعض المناطق ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة، فضلًا عن وجود أجواء غائمة بشكل جزئي على القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء.

درجات الحرارة غدا

وفيما يتعلق بـ درجات الحرارة الاثنين 3 أكتوبر، على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، وفقًا لما أعلنته الأرصاد الجوية، فإنها تأتي كالتالي:

القاهرة 33 - 24

العاصمة الإدارية 33 - 24

6 أكتوبر 34 - 23

بنها 33 - 23

دمنهور 33 - 23

كفر الشيخ 33 - 23

المنصورة 33 - 23

دمياط 28 - 23

بورسعيد 29 - 24

الإسماعيلية 34 - 23

السويس 34 - 23

الزقازيق 33 - 23

شبين الكوم 33 - 23

طنطا 35 - 23

شلاتين 29 - 26

الإسكندرية 29 - 23

العلمين الجديدة 34 - 23

وادي النطرون 28 - 23

مطروح 29- 23

السلوم 30- 23

سيوة 29 - 25

العريش 29 - 23

رفح 34 - 23

الطور 31 - 25

كاترين 34 - 18

رأس سدر 35 - 24

نخل 33 - 17

طابا 34 - 24

نويبع 35 - 26

حلايب 31 - 28

شرم الشيخ 36- 28

الغردقة 35 - 27

مرسى علم 35-26

الفيوم 34 - 23

بني سويف 33 - 23

المنيا 35 - 23

أسيوط 35 - 23

سوهاج 36- 24

قنا 38- 25

الأقصر 39- 25

أسوان 39- 26

الوادي الجديد 38- 26

أبو سمبل 38- 26

أبو رماد 33 - 27

رأس حدربة 33 - 26.