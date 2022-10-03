«الأرصاد» تحذّر من طقس نهاية الأسبوع.. وتنصح بـ«قطعة ملابس زيادة» للأطفال

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بنهاية الأسبوع الحالي، حسب ما كشفت عنه الصور الأخيرة للأقمار الصناعية، لافتة إلى أنّ الانخفاض سيكون في فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

حالة الطقس

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية، إنّ درجات الحرارة المنخفضة، يصاحبها رياح شمالية شرقية وغربية أحيانا، كما يسود طقس غائم معظم ساعات النهار، وتقل فترات سطوع الشمس بداية من السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد، مضيفة أنّ درجات الحرارة الصغرى تتراوح بين 20 لـ22 مئوية على تلك المحافظات.

ونصحت عضو هيئة الأرصاد الجوية، أولياء الأمور في تصريحات لـ«الوطن»، أولياء الأمور، بزيادة قطعة على ملابس أطفالهم حال الخروج في الصباح الباكر، وارتداء جاكيت خفيف حال الخروج في ساعات الليل المتأخرة.

درجات الحرارة اليوم

وكشف خبراء الأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على جميع مدن الجمهورية.

القاهرة 33 - 24

العاصمة الإدارية 33 - 24

6 أكتوبر 34 - 23

بنها 33 - 23

دمنهور 33 - 23

كفر الشيخ 33 - 23

المنصورة 33 - 23

دمياط 28 - 23

بورسعيد 29 - 24

الإسماعيلية 34 - 23

السويس 34 - 23

الزقازيق 33 - 23

شبين الكوم 33 - 23

طنطا 35 - 23

شلاتين 29 - 26

الإسكندرية 29 - 23

العلمين الجديدة 34 - 23

وادي النطرون 28 - 23

مطروح 29- 23

السلوم 30- 23

سيوة 29 - 25

العريش 29 - 23

رفح 34 - 23

الطور 31 - 25

كاترين 34 - 18

رأس سدر 35 - 24

نخل 33 - 17

طابا 34 - 24

نويبع 35 - 26

حلايب 31 - 28

شرم الشيخ 36- 28

الغردقة 35 - 27

مرسى علم 35-26

الفيوم 34 - 23

بني سويف 33 - 23

المنيا 35 - 23

أسيوط 35 - 23

سوهاج 36- 24

قنا 38- 25

الأقصر 39- 25

أسوان 39- 26

الوادي الجديد 38- 26

أبو سمبل 38- 26

أبو رماد 33 - 27

رأس حدربة 33 - 26