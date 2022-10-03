«شاكر»: 2.165 مليار جنيه استثمارات خلال عام بشركة شمال القاهرة للكهرباء

تابع وزير الكهرباء مؤشرات العمل بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء والتي تضم شمال وشرق القاهرة- مدينة القاهرة الجديدة وجزء من محافظة القليوبية متمثل في «مدينة العبور – الخانكة – شبرا الخيمة – القناطر - بهتيم»، وتخدم حوالي 6 مليون مشترك مقسمين على أربع قطاعات بالشركة تشمل قطاع الحلمية «الحلمية – المطرية – المرج - الخانكة»، وقطاع شبرا «شبرا مصر- شبرا الخيمة – بهتيم - القناطر الخيرية»، وقطاع مدينة نصر «مدينة نصر – العباسية – القاهرة الجديدة»، قطاع مصر الجديدة «مصر الجديدة – السلام – العبور».

الشركة تخدم 6 مليون مشترك

وبلغت قيمة ما تم استثماره خلال الفترة 2021/2022 حوالى 2.165 مليار جنيه تشمل: مشروعات الإحلال والتجديد والتوسعات، الخطة الطموحة «مراكز التحكم والعدادات الذكية»، مشروعات التحكم الآلي بالحلمية «الممولة بقرض الجايكا»، والخطوط الهوائية، ومن المستهدف استثمار 2.274 مليار جنيه خلال العام القادم.

وللشركة دور فعال في المشروعات القومية بتكلفة إجمالية تبلغ حوالى 1,3 مليار جنيه تتضمن: الطرق والمحاور قامت الشركة بتنفيذ أعمال كابلات الجهد المتوسط وتغيير مسارات الكابلات وإزالة التعارضات ونقل الموزعات (إيديال – إجيماك -ولي العهد – النقل العام – اي45 أمام الجامعة الأمريكية ) وأكشاك محولات وصناديق توزيع لعدد 40 مشروع بمحافظتي القاهرة والقليوبية

وفى مشروعات الإسكان قامت الشركة بتنفيذ أعمال شبكة الجهد المتوسط والمنخفض لتغذية عدد 8 مشاريع إسكان اجتماعي .

وفى مشروع المونوريل يوجد 5 محطات مونوريل داخل نطاق الشركة و3 محطات بالعاصمة الإدارية و2 محطة بمدينة نصر.

وتستهدف الشركة من خلال نشاطها الفني إلي تحقيق أعلي معايير الجودة الكهربائية من حيث: -

ضمان استمرارية التغذية الكهربائية بتقليل زمن الانقطاع وعدد مرات الانقطاع.

الارتقاء بجودة التغذية الكهربائية وتحسين الجهد لدي المشتركين وتلافي أي اضطرابات في الجهد وتحسين معامل القدرة.

مواجهة الزيادة المستمرة على الطلب على الطاقة نتيجة التوسع والتغير في أنماط الاستهلاك.

العمل على ترشيد الطاقة

حيث بلغ إجمالي مكونات الشبكة حتى نهاية 30/6/2022 حوالى: 525 موزعات، و120 كم خطوط هوائية جهد متوسط، و20 ألف لوحة جهد متوسط، و20 ألف محول توزيع «جهد 11 ك.ف – جهد 22 ك.ف»، 3600 كم خطوط هوائية جهد منخفض، و41 ألف كم كابلات جهد منخفض، و15 ألف لوحة جهد منخفض، و56 ألف صندوق توزيع جهد منخفض.

التحكمات الآلية

المرحلة الأولى: تغطي النطاق الجغرافي للقاهرة الجديدة ومدينة نصر بتكلفة تبلغ حوالى (790مليون جنيه + 70 مليون يورو) حيث تم تركيب واختبار وتشغيل تجريبي للآتي : -

تحكم القاهرة الجديدة لـ4 محطات و109موزع و758 كشك بنسبة تنفيذ 100%.

تحكم مدينة نصر لـ11 محطة و69) موزع و712 كشك بنسبة تنفيذ 100%.

تم البدء في اختبار الجاهزية لتحكم القاهرة الجديدة ولتحكم مدينة نصر وبعد اجتياز الاختبار سيتم التشغيل الفعلي بنسبة 100% للمشروع.

المرحلة الثانية

تغطي النطاق الجغرافي لمصر الجديدة بتكلفة تقديرية 229.50 مليون جنية + 28.9 مليون يورو، وجاري إنهاء إجراءات التعاقد.

مشروع تحسين كفاءة الطاقة الممول من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا»، لاستبدال 490 ألف عداد قائم بعدادات ذكية يغطي النطاق الجغرافي للحلمية، المطرية، المرج، السلام بتكلفة 60 مليون دولار + 625 مليون جنيه، وإنشاء وتطوير مركز التحكم بقطاع الحلمية.

تم تطوير مراكز خدمة العملاء طبقاً لمعايير الجودة لتحسين الخدمات المقدمة للمشتركين ضمن المشروع المنفذ من خلال الاستشاري واللجنة المشكلة من الشركة القابضة لكهرباء مصر طبقاً لما يلي:

التطور البشري

تم إعادة تأهيل كوادر خدمة العملاء وصولاً لكوادر متخصصة بالتدريب داخلياً ويتم التدريب خارجياً بالأكاديمية البحرية للعلوم التكنولوجية والنقل البحري.

التطور التكنولوجي

تم تطوير عدد 7 مراكز خدمة عملاء من خلال إتاحة جميع برامج خدمة العملاء علي جهاز واحد للعمل بنظام الشباك الواحد كالتالي:

1- تشغيل المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء وتكاملها مع برنامج الشباك الواحد.

2-الربط بين برنامج الشباك الواحد وبرنامج الإصدار «التحصيل علي خزينة واحدة» وبرنامج المخازن وبرنامج العدادات.

3- ميكنة استخراج شهادات التعاقد والاستهلاك.

4- تصميم برنامج لتقييم الخدمات المقدمة.

5- التكامل مع قنوات الدفع الإلكتروني.

6- تشغيل برنامج الصم والبكم وفاقدي الإبصار.

7- تعميم نظام Q system.

8- تسهيل إجراءات الدفع لمحاضر السرقات واستخراج شهادات المصالحات فوراً

التطور الإنشائي

تم تطوير عدد 14 مركز خدمة عملاء إنشائياً وجاري تطويرهم وفقاً للهوية البصرية وصولاً لهوية موحدة لمراكز خدمة العملاء وجاري تطوير 25 مركز إنشائياً وذلك من خلال توحيد اللوجو، توحيد الزي، استحداث منطقة لتقديم الخدمات لذوي الهمم وتدريب العاملين علي كيفية التعامل معهم، واستحداث منطقة لتقديم الخدمات الذكية.

وحول موقف محاضر سرقة التيار المحررة والمحصلة خلال العام المالي 2021/2022 بلغ إجمالي محاضر الضبطية القضائية ومحاضر شرطة الكهرباء حوالى 734373 محضر بقيمة تبلغ حوالى 931 مليون جنيه، وخلال الفترة من1/7/2021 حتى 31/8/2022 بلغ عدد ومحاضر شرطة الكهرباء حوالى 102950 محضر بـ114 مليون جنيه، وبلغت المحاضر الضبطية القضائية حوالى 25105 بـ28 مليون جنيه.

وحول المنصة الموحدة لتقديم خدمات الكهرباء وخدمة تحويل طلبات الممارسات إلى عدادات كودية خلال الفترة من1/7/2020 حتى 27/9/2022 بلغ إجمالي الطلبات المستوفاة حوالى 104110 طلب، وبلغ عدد المعاينات المنفذة حوالى 63593 معاينة، وبلغ إجمالي عدد العدادات التي تركيبها بالشبكة حوالى 4938458 عداد منهم 2190868 عداد إليكتروني، و 1218318 عداد مسبق الدفع.