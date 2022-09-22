وزير الكهرباء يتابع مؤشرات الأداء بشركة مصر الوسطى

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن جهود الوزارة وشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وتحسين مستوى الأداء مستمرة لضمان استقرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووفا لبيان صحفي أضاف الوزير أن شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء تشمل النطاق الجغرافي للشركة عدد 5 محافظات وهي «الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – الوادي الجديد»، نفذت خطة استثمارية خلال العام المالي 2021/2022 بمبلغ 400 مليون جنيه يشمل خطة التوسعات وكذلك خطة الإحلال والتجديد بنسبة تنفيذ 100 %.

اعتماد الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/2023

كما تم اعتماد الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2022/2023 بمبلغ يصل إلى حوالي 450 مليون جنيه وما تم تنفيذه خلال شهري يوليو وأغسطس 22 بمبلغ 97.2 مليون جنيه.

وتقوم الشركة بتنفيذ عدد 39 مغذي جديد لتخفيف الأحمال على المغذيات القائمة لتحسين جودة التغذية الكهربائية وتنفيذ عدد 531 محول جديد لتخفيف الأحمال عن المحولات القائمة لتحسين جودة التغذية الكهربائية وكذلك لاستيعاب مشتركين جدد وتنفيذ التغذية الكهربائية لعدد 15 مشروع استراتيجي للغير على سبيل المثال توصيل التيار الكهربائي لـ 70 ألف فدان بمنطقة شرق العوينات بالإضافة لمشروعات محطات المياه والصرف الصحي وإشارات السكة الحديد وغيرها.

وفيما يتعلق بمشروعات الغير تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات خلال العام المالي 2021/2022 بمبلغ يصل إلى حوالي 813.517 مليون جنيه وخلال شهري يوليو وأغسطس تم التنفيذ بمبلغ 201 مليون جنيه، وقامت الشركة بتنفيذ مشروع تحويل الخطوط الهوائية المارة أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية ضمن مشروع الدولة حيث ما تم تنفيذه من عام 2017 حتى 2022 كالآتي:

- تم الانتهاء من تنفيذ عدد 568 عملية.

- إجمالي أطوال الكابلات المنفذة بلغت 343.3 كم.

- إجمالي تكلفة هذه العمليات مبلغ 367 مليون جنيه.

- مخطط خلال العام الحالي 2022/2023 تنفيذ أطوال كابلات حوالي 43.7 كم بمبلغ 45 مليون جنيه.

- وحفاظاً على مهمات الشبكة تقوم الشركة بعمل برنامج صيانة لجميع مهمات الشبكة حيث ما تم تنفيذه خلال العام السابق 100% طبقاً للبرنامج المعد لذلك وخلال شهري يوليو وأغسطس من العام المالي الحالي.

وسعياً لتحقيق رضاء العملاء فقد تم تطوير الخدمات المقدمة لضمان استمرارية التغذية بأعلى جودة مع تقليل عدد وفترات الأعطال.

ويتم تنفيذ مشروع حياة كريمة في جميع محافظات الشركة لعدد 17 مركز يمثل 482 قرية للمرحلة الأولى، حيث يبلغ إجمالي عدد المشتركين المستفيدين من المشروع حوالي 1,1 مليون مشترك وهو ما يمثل 25% من إجمالي مشتركين الشركة، علماً بأن إجمالي عدد السكان المستفيدين من مشروع المرحلة الأولى عدد 6,5 مليون مواطن.

تطوير عدد 22 مركزا للخدمة

قامت الشركة بتطوير عدد 22 مركزا خدمة منهم عدد 6 مركز خدمة تم تطوره من حيث الهوية البصرية، وتيسيراً على المواطنين حيث قامت الشركة بتجهيز عدد 2 سيارة للعمل كمركز خدمة متنقل في الأماكن البعيدة.

قام قطاع نظم المعلومات بالشركة بتنفيذ برنامج إدارة متحصلات الخزينة ذاتياً حيث جارى العمل على ميكنة التحصيل طبقاً لاتجاه الدولة للتحول الرقمي حيث تم التعاقد مع أحد البنوك المصرية لتوريد ماكينات تحصيل لإلغاء الفواتير الورقية حيث بلغت الفواتير الالكترونية المحصلة حوالي 1,9 مليون فاتورة ومتبقى 900 ألف فاتورة وجارى العمل على تحويلهم الكترونياً، ويؤدى ذلك إلى توفير تكلفة طباعة الفواتير والأحبار وخلافه وإحكام الرقابة على متحصلات الشركة ودخول المتحصلات في حساب الشركة في ذات يوم التحصيل.

وبالنسبة للطلبات المقدمة على المنصة الموحدة وخاصة بتركيب العدادات لا تؤول الشركة جهداً في تقديم خدمة مميزة للعملاء حيث يتم مراجعة الأوراق المقدمة على المنصة ويتم عمل المعاينات الفنية لها وفى حالة المطابقة الفنية لشروط التركيب يتم الموافقة والتركيب حيث تقدم على المنصة حتى الآن عدد إجمالي 443476 طلب وإجمالي ما تم الموافقة عليه لعمل المعاينات عدد 309379 طلب ما تم تركيب عداد لهم عدد 224838 طلب.

التصدي لسرقة التيار

وحول التصدي لسارقي التيار الكهربائي لما له تأثير على ايرادات الشركة تقوم الشركة عن طريق حاملي الضبطية القضائية بشن حملات مكبرة وتحرير محاضر لهم وبلغ إجمالي ما تم تحصيله خلال العام المالي 2021/2022 نحو 354879 ألف جنيه، وخلال شهري 8،7 للعام الحالي حوالي 69914 ألف جنيه.

وفى هذا الإطار أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بضرورة الاهتمام بجودة الخدمة المقدمة لجمهور المشتركين، ورفع مستوى الكوادر البشرية من خلال التدريب على خدمة العملاء، كما أكد على الاهتمام بسرعة الرد على الشكاوى وحلها، وشدد على اهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.

كما أكد الوزير على ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء في القطاعات والادارات المختلفة بالشركات، وشدد شاكر أيضاً على الاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود في التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائي.