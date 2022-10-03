الغرف المصرية: تحالفات قوية مع الكويت في التصنيع المشترك والبنية التحتية 

قال محمد عبد الفتاح المصري، نائب أول رئيس اتحاد الغرف المصرية، إنّ هناك دعما كبيرا من الكويت الشقيقة، مشيرا إلى أن هذا الدعم يجسد روح التعاون الأخوي بين مصر ودولة الكويت، لافتا إلى تطلع مصر لتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات الكويتية وتنمية استثماراتها في مصر.

واضاف في كلمته خلال افتتاحه فعاليات ملتقى الاعمال المصري الكويتي، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، إلى جانب عدد كبير من رجال الأعمال المصريين والكويتيين: «بداية اسمحوا لي أن أرحب بوفد غرفة تجارة وصناعة الكويت من قيادات المال والأعمال في وطنهم الثاني مصر، وأن اتحدث من القلب، لقد رأيتم جميعا الدعم الكامل المقدم لإخواننا من الكويت الشقيقة، والذي لمستموه جميعا منذ أن وطأت أقدامكم أرض الكنانة، من لقاء برئيس الجمهورية ولقاء برئيس الوزراء، ولقاء مع وزير التجارة والصناعة، ولقاء مشترك مع نظرائكم من قيادات الغرف التجارية، ثم منتدانا اليوم».

تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع الشركات الكويتية

وتابع في كلمته : «روح التعاون الأخوي بين مصر ودولة الكويت، تشجع القاهرة على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات الكويتية وتنمية استثماراتها في مصر، واطلعتم على الفرص الاستثمارية المتنوعة في كافة القطاعات التنموية، وذلك في ضوء ما تتمتع به مصر على امتداد رقعتها الجغرافية من بنية أساسية حديثة سواء ما يتعلق بإمدادات الطاقة، وشبكة النقل والطرق والموانئ الحديثة، وكذلك الإطار التشريعي المتطور لعملية الاستثمار وتخصيص الأراضي سواء بحق الانتفاع أو التملك، والرخصة الذهبية، بالإضافة إلى الإرادة القوية والقرار السياسي الداعم من أعلى مستوى، وهي كلها عوامل تمثل قاعدة راسخة وداعمة للاستثمار في مصر».

تحاورنا بشفافية حول المعوقات

وتابع: «تحاورنا بشفافية حول المعوقات الباقية، والتي تسعى الدولة المصرية لإزالتها بتعديلات تشريعية وإجرائية وحكومة إلكترونية، وإلى ذلك الحين، اتفقنا بدعم كامل من الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة على إنشاء وحدة مشتركة باتحاد الغرف وغرفة الكويت، تقوم بتوفير البيانات والمعلومات، وتيسير التعامل مع الجهات الحكومية ذات الصلة، والتوفيق في كافة المشاكل قبل ان تصبح منازعات او قضايا».

تحالفات قوية في التصنيع المشترك ومشروعات البنية التحتية

وأوضح نائب أول رئيس اتحاد الغرف المصرية: «سنقوم بالربط بين المستثمرين من الجانبين لخلق تحالفات قوية سواء في التصنيع المشترك أو في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والإعمار في مصر وأفريقيا والوطن العربي، كما بدأنا دراسة واردات كل دولة من مختلف دول العالم، وحصر ما يمكن إحلاله بواردات من مصر والكويت، ثم التشبيك بين المصدرين والمستوردين مع إمدادهم بالمواصفات والاشتراطات الوطنية الواجبة لكل سوق».

خلق مسارات لوجستية اقتصادية بحرية مباشرة

واستكمل نائب أول رئيس اتحاد الغرف المصرية: «سنسعى لخلق مسارات لوجستية اقتصادية سواء من خلال خط بحري مباشر أو إنشاء شركات حديثة للنقل البري مستغلين اتفاقية التير للنقل العابر والمفعلة في دولتينا والتي يقوم اتحاد الغرف المصرية بإدارتها، وهذه خلاصة اللقاءات المكوكية خلال الـ 48 ساعة الماضية والتي نأمل بدعم حكومتينا أن تؤدى إلى ما نبتغيه جميعا من نشر النماء والتنمية في دولنا وخلق فرص عمل كريمة لأبنائنا».