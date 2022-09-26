الغرف التجارية لـ«المواطنين»: السلع متوفرة ولا داعي للشراء فوق الحاجة

قال يحي كاسب، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية وعضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الارتفاع في أسعار السلع هذه الفترة عالميا، موضحا أن الدولة حددت سعر الأرز السائب بـ12 جنيها للكيلو، بينما سعر الكيلو المعبأ 15 جنيها، كما أن سعر السكر وصل إلى 14 جنيها جملة، ويصل للمستهلك بـ16 جنيها.

لا يمكن التوقع بأسعار المواد الغذائية

وأضاف «كاسب» في تصريحات لـ«الوطن» أنه لا يمكن التوقع بأسعار المواد الغذائية في الفترة المقبلة، ولولفترة قصيرة، قائلا: «في السابق كان يمكن توقع الأسعار لمدة سنة، أما الآن فمن الصعب التوقع بما سيحدث بالنسبة لأسعار المواد الغذائية».

الإفراط في تخزين السلع من أسباب ارتفاع الأسعار

وأشار «كاسب» إلى ضرورة عدم شراء المواد الغذائية دون الحاجة وتخزينها، موضحاً أن شراء المواد الغذائية دون الحاجة إليها أو الإفراط في تخزينها من الأسباب التي قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، كما وجه بعدم الاندفاع لشراء السلع بكميات كبيرة حتى لا يرتفع السعر.

الأمن الغذائي جزء من الأمن القومي

وكان أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، في تصريحات سابقة، أن الأمن الغذائي جزء من الأمن القومي، وأصبح له أولوية قصوى في مصر والعالم، مضيفا: «لم نتأخر في توفير العملة الصعبة لاستيراد السلع الأساسية».

وتواصل الدولة جهودها، في ملف الأمن الغذائي، بما في ذلك زيادة الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتحقيق هذا الهدف، إضافة إلى تنفيذ المشروعات الاستراتيجية للحفاظ على توافر السلع للمواطنين بالأسواق، رغم كل التحديات والتداعيات السلبية جراء الأزمات العالمية.