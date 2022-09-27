نائب رئيس الغرف التجارية: القيادة السياسية تدعم المناخ الاستثماري وقطاع الصناعة

قال محمد المصرى، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجَّه رسائل مهمة خلال افتتاح بعض المشروعات القومية، أمس، من شأنها دعم المناخ الاستثمارى وقطاع الصناعة فى مصر. وأضاف «المصرى» فى حوار لـ«الوطن» أن المؤتمر الاقتصادى الذى دعا إليه الرئيس السيسى حدث مهم سيعجل بوضع مصر على الخريطة الاستثمارية.. وإلى نص الحوار.

ما الرسائل التى حملتها كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال افتتاح المشروعات القومية أمس؟

- كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، كشفت عن أن الدولة بدأت العمل والتوسع فى مشروعات جديدة، بالتعاون مع رجال القطاع الخاص، واستشهد بوجود نماذج نفذت أعمالاً مميزة، والدولة تدعمهم وتشجعهم، بمثابة رسائل طمأنة وتشجيع للقطاع الخاص، وأن الدولة تعمل على تمكين هذا القطاع بشتى السبل الممكنة، والأمر تغير كثيراً عما كان عليه قبل سنوات، ونلمس فيه حرصاً حقيقياً وجاداً على دعم القطاع الخاص وتذليل أى عراقيل أو مشكلات تواجهه.

الدولة حريصة على تسهيل العقبات والصعوبات

وكيف ترى اهتمام الدولة بالصناعة وتسهيل العقبات أمام المستثمرين؟

- الدولة حريصة على تسهيل العقبات والصعوبات التى تواجه المستثمرين من أجل النهوض بالصناعة ودعمها، مع الالتزام من الجهات المسئولة عن الإجراءات الخاصة بالمستثمرين وسرعة التنفيذ، وسيكون الوضع أفضل لصغار المستثمرين، والاستثمار المباشر مهم جداً فلابد أن نزيل كل الصعوبات والمعوقات التى تواجه المستثمر المحلى للمساعدة أكثر فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يتريب عليه زيادة حجم الصادرات وتوفير فرص عمل.

كيف ترى حرص الدولة على حل مشكلات المستثمرين؟

- هناك حرص ومجهود واضح من الدولة، لحل المشكلات التى تواجه المستثمرين، ولكى تختفى هذه الصعوبات والمشكلات يحتاج الأمر إلى العمل أكثر على زيادة حجم العملة الأجنبية، من خلال الموارد الرئيسية للعملة مثل التصدير والسياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج، حتى تنتهى أزمة مستلزمات الإنتاج ويتم توفيرها، ويجب أن تكون هناك أولوية لإقامة المصانع الجديدة، والأولوية الأكبر تكون للمصانع التى تستهدف التصدير.

ما رأيك فى عقد مؤتمر اقتصادى للمستثمرين ورجال الأعمال؟

- المؤتمر الاقتصادى حدث مهم للاقتصاد المصرى، ويجب أن يتناول كيفية الإسراع بوضع مصر على الخريطة الاستثمارية التى تحقق أهداف التنمية فى البلد، عبر الاتفاق على السياسات والحلول والمبادرات التى تقود الاقتصاد إلى ذلك وفق جدول زمنى محدد.

رئيس الهيئة العامة الاستثمار تطرق إلى تطوير المناطق الحرة والاستثمارية.. فكيف ترى ذلك؟

- رئيس هيئة الاستثمار تحدث عن أن الهيئة عملت على تطوير المناطق الحرة، وتوفير كل عوامل النجاح لها، وتوجد حالياً 9 مناطق حرة عامة و204 مناطق حرة خاصة، عدد المشروعات بها 1095 مشروعاً وتوفر 200 ألف فرصة عمل، وبالتالى هذه الأرقام دليل آخر على جهود الدولة المبذولة لدعم الصناعة والتصنيع، وهو أمر ملح وضرورى فى الوقت الراهن، حيث الأزمات العالمية والحرب الروسية الأوكرانية، وتعثر سلاسل الإمداد، وتبعات جائحة كورونا خلال العامين الماضيين حتى الآن، وهى كلها أمور أثرت سلباً فى جميع دول العالم.

تراخيص الشركات

الحصول على ترخيص لتأسيس شركة جديدة لا يتعدى 24 ساعة، وهو أمر جيد، حيث كان الوقت الأكثر يستهلك فى الحصول على استخراج بعض التراخيص لمزاولة الشركة نشاطها، وأرى أنه يجب أن تكون هناك موافقة مبدئية على مزاولة الشركة نشاطها، فى حالة قبول الأوراق الخاصة بالشركة والموافقة عليها، حتى يتم إصدار التراخيص الصناعية النهائية.