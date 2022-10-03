الأرصاد تكشف حالة الطقس الثلاثاء.. حار رطب نهارا ورياح على معظم المدن

كشفت الأرصاد الجوية، في تقرير صادر عنها حالة الطقس غدا الثلاثاء، ليكون حار رطب على السواحل الشرقية والغربية والقاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد وشمال وجنوب الوجه البحري، ومعتدل على جميع مدن ومحافظات الجمهورية مع بداية ساعات النهار.

حالة الطقس الثلاثاء

وتوقعت الأرصاد الجوية، نشاط للرياح الشمالية الشرقية على معظم مدن ومحافظات الجمهورية، تعمل على اعتدال درجات الحرارة مع بداية ساعات المساء، ليسود طقس غائم بشكل جزئي خلال ساعات النهار، حيث تقل فترات سطوع أشعة الشمس.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء

وعن درجات الحرارة المتوقعة طقس غدًا الثلاثاء على محافظات ومدن الجمهورية فقد جاءت كالتالي:-

القاهرة 31 - 24

العاصمة الإدارية 31 - 24

6 أكتوبر 32 - 23

بنها 31 - 23

دمنهور 31 - 23

كفر الشيخ 32 - 23

المنصورة 32 - 23

دمياط 29 - 23

بورسعيد 29 - 24

الإسماعيلية 32 - 23

السويس 32 - 23

الزقازيق 31 - 23

شبين الكوم 31 - 23

طنطا 31 - 23

شلاتين 35 - 26

الإسكندرية 29 - 23

العلمين الجديدة 29 - 23

وادي النطرون 34 - 23

مطروح 27- 23

السلوم 28- 23

سيوة 29 - 25

العريش 29 - 23

رفح 29 - 23

الطور 34 - 25

كاترين 32 - 18

رأس سدر 34 - 24

نخل 32 - 17

طابا 34 - 24

نويبع 35 - 26

حلايب 30 - 28

شرم الشيخ 34- 28

الغردقة 35 - 27

مرسى علم 35-26

الفيوم 32 - 23

بني سويف 32 - 23

المنيا 33 - 23

أسيوط 32 - 23

سوهاج 35- 24

قنا 37- 25

الأقصر 39- 25

أسوان 40- 26

الوادي الجديد 39- 26

أبو سمبل 35- 26

أبو رماد 38 - 27

رأس حدربة 31 - 26.