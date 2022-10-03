إحالة نائب مدير مستشفى الدلنجات في البحيرة إلى التحقيق

أجرى الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، زيارة مفاجئة لمستشفى الدلنجات المركزي، وقام بالمرور على قسم الاستقبال والطوارئ لمتابعة سير العمل والاطمئنان على توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية، وتواجد الفريق الطبي والتمريض.

المرور على قسم الغسيل الكلوي بالمستشفى

وخلال جولته داخل المستشفى أبدى وكيل وزارة الصحة استياءه من الخدمات المقدمة والتقصير في أعمال النوباتجية، من حيث الغياب وعدم الالتزام بتعليمات العمل، ثم قام بالمرور على وحدة الغسيل الكلوي والحضانات والعناية وكافة أقسام المستشفى المختلفة، والاطمئنان على بعض المرضى.

إحالة نائب مدير المستشفى إلى التحقيق

وأحال «جميعة»، نائب مدير المستشفى للتحقيق، وإعطاء مهلة لمدير المستشفى لتلافي كافة السلبيات، كما قرر إحالة المتغيبين من الطقم النوباتجي من أطباء وصيادلة وتمريض للتحقيق.

ووجه وكيل الوزارة بتلافي الملاحظات التي رصدها أثناء المرور، وخاصةً أن المستشفى خضعت لخطة تصحيحية منذ وقت قريب، لإصلاح كافة السلبيات وعمل خطة تصحيحية للعمل بشكل يخدم المرضي بصورة أفضل

كما استمع إلى رأي المرضى حول الخدمة المقدمة لهم، وشدد على الجميع بالالتزام التام بتعليمات مكافحة العدوى، وتوفير الواقيات الشخصية، والتزام شركة الأمن بالنظافة.