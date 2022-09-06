إحالة الطاقم الطبي بـ4 وحدات صحية في قرى المنيا للتحقيق

أجرى الدكتور محمد محمود أبو زيد نائب محافظ المنيا، يرافقه الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، جولة تفتيشية مفاجئة بعد منتصف الليل، على الوحدات الصحية بقرى البرجاية ودمشير وصفط الشرقية وطهنشا، وجميعها تتبع مركز المنيا؛ لمتابعة سير العمل واستقبال حالات المرضى.

غياب طاقم النوبتجية والأطباء بالوحدات الصحية

ووجّه نائب المحافظ، وكيل وزارة الصحة، بالتحقيق العاجل واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لعدم وجود طاقم النوبتجية من الأطباء بالوحدات الصحية الأربعة، ما أدى لإحداث خلل في أداء العمل والتقصير في تقديم الخدمات الصحية.

كما تابع «أبو زيد» خلال جولته، مدى وجود الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال، واستمع لشكاوى الأهالي عند تفقده لوحدة طب الأسرة بقرية البرجاية، موجها بسرعة دراسة وحل تلك المشكلات التي تواجه تقديم الخدمات الطبية بصورة لائقة للمواطنين.

رصد شكاوى المواطنين ومتابعتها على أرض الواقع

وأكد نائب محافظ المنيا، تنظيم العديد من الحملات التفتيشية المفاجئة، على منظومة القطاع الصحي، إذ يجري رصد شكاوى المواطنين ومتابعتها على أرض الواقع، موجها بتشديد الرقابة على انتظام سير العمل ووجود الأطقم الطبية والتمريض بالمستشفيات العامة والمراكز الطبية والوحدات الصحية.

ووجّه محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي، في وقت سابق، نائبه، بالمرور الميداني المفاجئ على الوحدات الصحية والمراكز الطبية بالمراكز والقرى؛ للتأكد من وجود الأطقم الطبية والتمريض لاستقبال حالات الطوارئ، وتقديم الخدمات اللائقة حرصا على تحقيق الصالح العام.