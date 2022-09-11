إحالة عدد من العاملين بالوحدات الصحية في المنيا للتحقيق بسبب الغياب

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة المتابعة الميدانية على كل القطاعات الخدمية، لاسيما القطاع الصحي، وذلك من خلال تنظيم حملات مفاجئة بعد منتصف الليل على تلك القطاعات، لتحقيق الانضباط داخل العمل واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقصرين في أداء واجبهم الوظيفي.

حملات تفتيشية مفاجئة على القطاعات الخدمية

وأجرى الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، يرافقه الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، جولة تفتيشية مفاجئة على عدد من القطاعات الخدمية، بعد منتصف الليل، بمركز أبو قرقاص جنوب المحافظة، لمتابعة انتظام سير العمل وتواجد العاملين خلال فترة عملهم، وكيفية التعامل المباشر مع حالات الطوارئ.

المرور على محطة مياه بني عبيد

وشملت جولة نائب المحافظ، المرور على الوحدة الصحية بقرية بني عبيد، ووحدة طب الأسرة بقرية جريس، والمركز الطبي للشباب والمستقبل بمدينة المنيا الجديدة، كما تم المرور على محطة مياه بني عبيد الارتوازية، إضافة لمتابعة سير العمل داخل غرفة العمليات داخل مقر الوحدة المحلية لقرية جريس وكيفية التعامل مع البلاغات.

كما تفقد نائب محافظ المنيا مركز شباب قرية جريس وحرص على لقاء شباب القرية داخل المركز، ومر أيضًا على مجمع المخابز المطور بمركز أبوقرقاص، واستمع إلى شرح مفصل لطبيعة العمل والمراحل الإنتاجية والمناطق المستفيدة من تلك الخدمات، بالإضافة للتأكد أن الخبز مطابق للمواصفات والأوزان.

ووجه نائب المحافظ، وكيل وزارة الصحة بإحالة كل العاملين بالوحدة الصحية لقرية بني عبيد وجريس والمركز الطبي لشباب المستقبل للتحقيق العاجل، لإحداثهم إخلالا بمنظومة العمل لعدم تواجد الأطقم الطبية والتمريض، مع اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.

أكد نائب المحافظ، أن هناك توجيهات مشددة من محافظ المنيا، بالمرور المفاجئ على كافة القطاعات الخدمية، وتحويل المقصرين في أداء عملهم الي التحقيق العاجل، حرصا على تقديم خدمات لائقة وتحقيق الصالح العام لكل فئات المواطنين.