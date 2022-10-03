«الري»: نحتاج 54 مليار متر مكعب من المياه سنويًا لتغطية احتياجاتنا

قال المهندس محمد أحمد غانم المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إن هناك رقمًا عالميًا يتم من خلاله التعرف على الفقر المائي وهو 1000 متر مكعب للفرد خلال السنة، كاشفًا أن مصر وصلت لنصف هذا الرقم الآن، فنصيب الفرد بمصر من المياه 560 مترًا مكعبًا أي أن مصر وصلت لنصف الخط الفقر المائي، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يعكس حجم التحدي الكبير الذي تواجهه مصر بسبب محدودية الموارد المائية.

احتياجات مصر المائية الآن 114 مليار متر مكعب سنويًا

وأضاف «غانم» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عاطف كامل ببرنامج «هنا ماسبيرو» على شاشة «القناة الثانية المصرية»، أن الموارد المائية لمصر تبلغ 60 مليار متر مكعب معظمها من مياه نهر النيل، حيث تبلغ حصة مصر من مياه النيل 55.5 مليار منذ عام 1959 رغم الزيادة السكانية، أي أنه يوفر لمصر 97% من احتياجاتها، و3% من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة، إلا أن احتياجات مصر المائية الآن تبلغ 114 مليار متر مكعب سنويًا مقابل 60 مليار متر مكعب هي حجم الموارد الفعلية.

عجز يبلغ 54 مليار متر مكعب من احتياجات مصر المائية

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري أن احتياجاتنا من المياه ضعف الموارد المتاحة، وأن الفرق بين الموارد والاحتياجات يبلغ 54 مليار متر مكعب بالسنة، مشيرًا إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لتقليص هذا الفرق بين الاحتياجات والموارد، حيث وفرت مشروعات إعادة الاستخدام 20 مليار متر مكعب من المياه يتم إعادة استخدامهم لحل جزء من هذه الفجوة، إضافة إلى العديد من المشروعات التي بدأ تنفيذها بالفعل مثل محطة بحر البقر التي قام بافتتاحها الرئيس السيسي العام الماضي، إضافة إلى محطة الحمام الجاري إنشائها.

إطلاق الملتقى الدولي «أسبوع القاهرة للمياه» الشهر الجاري

وشدد «غانم» على ضرورة إتباع الحل العلمي لمواجهة التحديات، وذلك بالاعتماد على الدراسات البحثية التي توفر حلول على أسس علمية، لافتًا إلى استعداد الوزارة لاستقبال أي دراسات بحثية من أي جهات دولية أو محلية ومنها البنك الدولي والمركز القومي لبحوث المياه والجامعات المصرية، إضافة إلى التعاون مع العديد من المنظمات، منوهًا بأن شهر أكتوبر الحالي سيتم إطلاق الملتقى الدولي «أسبوع القاهرة للمياه» الذي يضم العلماء والخبراء والسياسيين والمتخصصين لمناقشة قضايا المياه.