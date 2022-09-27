الري: مصر نجحت في سد 20 مليار متر مكعب من عجز المياه.. ونستهدف وعي المواطن

قال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي باسم وزارة الري إنّه يجب توعية المواطن بأرقام حول حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه بمصر، مبينًا أنَّ الموارد المائية المتاحة بمصر تقدر بنحو 60 مليار متر مكعب معظمها مياه نهر النيل 55.5 مليار متر مكعب، إضافة لكميات محدودة من الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري.

وشرح أنَّ الاحتياجات المطلوبة من المياه تصل إلى 114 مليار متر مكعب، وهو تقريبًا يصل للضعف، مضيفًا أنَّ هناك فارق وعجز كبير يصل يترواح بين 54 مليار و60 مليار متر مكعب، لافتًا إلى أنَّه يتمّ سد جزء من هذا الفارق من خلال معالجة وإعادة استخدام المياه.

نصيب الفرد في مصر نصف المخصص للفرد بالعالم

وأوضح «غانم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc» أنَّ العجز البالغ 34 مليار يتمّ توفيره من خلال المحاصيل التي يتمّ استيرادها من الخارج، مشيرًا إلى ضرورة أن يدرك المواطن أن موارد مصر المائية محدودة، منوهًا إلى أنَّ خط الفقر المائي هو 1000 متر مكعب للفرد في السنة.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الري أنَّ نصيب الفرد في مصر هو 560 مترًا مكعبًا، أي نصف المخصص للفرد بالعالم تقريبًا، منوهًا عن أنه مع الزيادة السكانية والتغيرات المناخية التي تؤثر على وجود المياه بصورة كبيرة.

مصر نجحت في سد عجز المياه بمحطات المعالجة

وأشار «غانم» إلى نجاح مصر في سد حوالي 20 مليار متر مكعب من عجز المياه من خلال محطات معالجة المياه، سواء بإعادة الاستخدام بصورة مباشرة من المصارف، إذ يتم تغذية الترع من هذه المصارف الزراعية مع مراعاة النوعية والجودة المناسبة للمياه أو من خلال تنفيذ مشروعات كبرى لمعالجة المياه، كاشفًا أنَّ محطة بحر البقر هي الأكبر عالميًا التي دخلت موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية.