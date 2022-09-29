«الري» تعقد اجتماعا لمتابعة استعدادات عقد «أسبوع القاهرة للمياه»

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة الاستعدادات الجارية لعقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه، خلال الفترة من 16 إلى 19 أكتوبر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط وأعضاء السكرتارية الدائمة للأسبوع، والمهندس أحمد عبدالعزيز مهندس بالمكتب الفني للوزير.

وأكد الدكتور سويلم، أنّ أسبوع القاهرة الخامس للمياه يهدف إلى دمج قضايا المياه ضمن العمل المناخي، وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة بأساليب غير تقليدية بإستخدام التكنولوجيا الحديثة، والعمل على دعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه، والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، في إطار اهتمام الدولة الكبير بقضية المياه، ووضعها على رأس أولويات الأجندة المناخية باعتبارها من أهم مقتضيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

وزير الري يتابع الاستعدادات لعقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه

وأوضح أنّ أسبوع القاهرة الخامس للمياه، سيُعقد تحت شعار «المياه في قلب العمل المناخي»؛ مناقشة آثار التغيرات المناخية على قطاع المياه، إذ تناقش فعاليات الأسبوع هذا العام التحديات المناخية وتأثيرها على قطاع المياه؛ ليكون بمثابة حدث تحضيرى لفعاليات المياه خلال مؤتمر المناخ القادم COP27.

وسيضم الأسبوع العديد من الجلسات رفيعة المستوى والجلسات الفنية وورش العمل، وتقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجي جامعات وطلاب مدارس وعقد العديد من المسابقات.

وستُعقد الجولة الأخيرة من الحوار السياسي حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمناطق الندرة المائية، والتي تهدف للخروج بمقترحات لتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة خصوصاً في القارة الأفريقية، تمهيدًا لمؤتمر مراجعة منتصف المدة لعقد المياه الذي تنظمه الأمم المتحدة في مارس 2023.

كما تُعقد جلسة مفتوحة للتعريف بمحاور «المبادرة الرئاسية حول التكيف في قطاع المياه»، والتي ستُطلق خلال مؤتمر المناخ المقبل، إضافة إلى عرض ترتيبات «يوم في المياه»، وعقد الاجتماع الأخير للجنة التوجيهية الخاصة بجناح المياه لاستعراض الأنشطة المقترحة بالجناح وأسماء المتحدثين بمشاركة ممثلين عن «هولندا – طاجكستان - ألمانيا – بريطانيا - منظمة فاو - معهد إستكهولم الدولي للمياه».

إعلان محاور المبادرة الدولية

كما يعقد الاجتماع الرابع للجنة المشتركة رفيعة المستوى للمياه والزراعة التابعة لجامعة الدول العربية؛ لمتابعة التقدم في قرارات المجلس الوزاري المشترك للمياه والزراعة الثاني الذي عُقد في يناير 2022، ومن المقرر عقد «المنتدى الثاني للاستثمار في مجال المياه بين البنك الأفريقي والاتحاد الأوروبي»، والذس يهدف إلى دعم الجهود المبذولة؛ لتحقيق الأمن المائي في قارة أفريقيا، من خلال توفير منصة سنوية؛ لمناقشة كيفية تحسين سياسات الاستثمار في المياه في البلدان الأفريقية.

وسيُعقد مؤتمر رفيع المستوي حول «تعزيز سياسات تمويل المياه والاستثمار لمواجهة الطوارئ المناخية في منطقة المتوسط»، والذي ينظمه الاتحاد من أجل المتوسط بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

وأضاف الدكتور سويلم، أنّ أسبوع القاهرة الخامس للمياه يشمل عقد مؤتمر علمي للأسبوع، والذي يتضمن العديد من الأنشطة الفنية، إذ تلقى 131 بحثًا من الجامعات والمراكز البحثية المصرية؛ لعرضها في 5 جلسات فنية متخصصة في محاور «الأمن المائي والتغيرات المناخية - حماية الدلتاوات - التكيف في مجال المياه في ظل التغيرات المناخية - المياه والتغيرات المناخية والتعاون المستقبلي - الاستعداد وإدارة الكوارث المتعلقة بالمياه والمناخ»، مشيرًا إلى أنّ اللجنة العلمية المشكلة لتقييم هذه الأبحاث تضم متخصصين من المراكز البحثية القومية والجامعات المصرية وممثلين عن المنظمات والجامعات الدولية.

وفي إطار اهتمام الوزارة بتعزيز الدور العلمي والاستفادة من التطور التكنولوجي السريع وتطويعه في خدمة أعمال الوزارة، فسيُعقد 3 جلسات عامة لعرض آخر التقنيات والعلوم في مجال المياه، يحاضر فيها لفيف من السادة وزراء المياه والعلماء الدوليين وأساتذة الجامعات المرموقة وممثلى المنظمات الدولية.

كما يعقد المنتدى الخامس للشباب الأفارقة المتخصصين في المياه تحت شعار «الإدارة الذكية لمياه الري للتخفيف من آثار تغير المناخ»، بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مؤكدا عقد 4 مسابقات، خلال الأسبوع، هي مسابقة أفضل الممارسات الزراعية «حافظ عليها تلاقيها»، والتي يشارك فيها 375 متسابقًا حيث اختيرت أفضل 10 تجارب منها، ومسابقة «أطروحة الثلاث دقائق» والتي تقدم لها عدد 23 من طلبة الماجستير والدكتوراة من طلبة كليات الهندسة والعلوم والزراعة من الجامعات المصرية، ومسابقة «شباب المبتكرين في مجال المياه» والتي تقام لطلبة مدارس المتفوقين STEM، والتي تقدم لها ما يزيد على 250 طالبا بـ72 مشروعا بحثيا في مجالات ترشيد وتنقية المياه والطاقة المتجددة واستخداماتها في مجال المياه، ومسابقة «أفضل مشروع تخرج»، والتي تقدم لها 23 مشروعا من جامعات «عين شمس - القاهرة - الإسكندرية - زويل- أكاديمية العلوم والتكنولوجيا».

كما سيُنظم معرض بالتوازي مع أنشطة الأسبوع، والذي سيتيح فرصة فريدة لجميع المؤسسات العامة والخاصة في قطاع المياه لعرض برامجها ومنتجاتها وابتكاراتها في مجالات مختلفة متعلقة بالمياه مثل التحلية والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المياه.