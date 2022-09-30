وفد وزارة التخطيط يتابع تطبيق المعايير الخضراء بقرية «فارس» في أسوان

أجرى وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، جولة تفقدية للمشروعات المُنفذة والجاري تنفيذها في قرية فارس، بمركز كوم أمبو، بمحافظة أسوان، بمشاركة ممثلي شركة ECOnsult للاستشارات الهندسية والبيئية، في إطار التحضير لتقديمها كنموذج للقرية الخضراء في قمة الأمم المتحدة للمناخ COP27، التي تستضيفها مصر في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ.

وذكرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الفترة الحالية تشهد جهوداً تنسيقية مكثفة مع شركاء التنمية، لاستيفاء معايير القرية الخضراء بقرية فارس، باعتبارها نموذجاً رائداً ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، مشيرةً إلى أن فكرة التجمعات الريفية المستدامة، التي تم العمل على تنفيذها خلال الفترة الماضية، أصبحت واقعًَا ملموسًا، لافتة إلى أنه بعد استكمال تطبيق تلك المعايير، ستصبح القرية نموذج لغيرها من قرى المبادرة الرئاسية، وتجربة رائدة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضح الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لمتابعة خطة التنمية المستدامة، أن الهدف من الزيارة يتمثل في رصد معدلات الإنجاز في المشروعات التنموية الجاري تنفيذها في قرية فارس، ومتابعة تطابقها مع المعايير الخضراء التي وضعها المجلس الدولي للمباني الخضراء، وبالتعاون مع شركة «أي كونسلت»، كشريك استراتيجي في هذا الشأن.

31 مشروعاً بتكلفة 650 مليون جنيه

وأضاف حلمي، أن البيانات الصادرة عن المنظومة الإلكترونية لمتابعة مشروع «حياة كريمة»، تشير إلى أن إجمالي المشروعات الاستثمارية المُنفذة والجاري تنفيذها بقرية فارس يبلغ 31 مشروعاً بتكلفة 650 مليون جنيه، بينها 25 مشروعًا جاري تنفيذه، بتكلفة 588 مليون جنيه، وكذا 6 مشروعات تم الانتهاء من تنفيذها بتكلفة 62 مليون جنيه.

وقام وفد وزارة التخطيط بجولة تفقدية للمشروعات الجاري تنفيذها بينها إنشاء نقطة إسعاف قرية فارس، بتكلفة 1.2 مليون جنيه، وبلغت نسبة الإنجاز 80%، ومن المستهدف الانتهاء منها خلال شهر، ومشروع إنشاء عمارات سكنية للأسر الأولى بالرعاية بعدد 6 عمارات 48 وحدة، ملحق بها 48 حظيرة لتربية الطيور، بتكلفة 33 مليون جنيه، بنسبة إنجاز 95%.

مشروع إنشاء المركز التكنولوجي

كما زار الوفد، مشروع إنشاء المركز التكنولوجي بالقرية، الذي يضم «وحدة محلية، مجلس محلي، سجل مدني، مكتب بريد، مكتب تموين، وحدة شئون الاجتماعية»، بنسبة إنجاز 95%، ومشروع إنشاء لوحة توزيع الكهرباء، بنسبة إنجاز 85%، والتي تقوم بنقل الطاقة الكهربائية المولدة من محطة الطاقة الشمسية بطاقة 26 ميجاوات إلى شبكة التغذية الكهربائية الخاصة بالقرية.

كما تمت زيارة مشروع إنشاء محطة المعالجة الثلاثية، بطاقة 2000/3000 م3/يوم، بتكلفة 196 مليون جنيه، بنسبة إنجاز 85%، وكذا مشروع تطوير محطة تنفيه مياه فارس رقم 1و2، بطاقة 100 لتر/ ثانية، بنسبة إنجاز 75%، ومشروع تطوير المرسى النهري والممشى، بتكلفة 1.6 مليون جنيه، بنسبة إنجاز 90%، ومشروع تأهيل وتبطين الفرع البحري لقرية فارس والمتقاطع مع ترعة كلابشة، بطول 2.5 كم، وتكلفة 5 ملايين جنيه، بنسبة إنجاز 100%.

ضم وفد وزارة التخطيط كلا من أحمد الشيمي، ومحمد شريف الحلي، منسقا مبادرة حياة كريمة بالوزارة، ومن شركة «آي كونسلت»، المهندس أحمد الشريف، والمهندس محمد مصطفى عبدالعال، والمهندس أيمن مختار.