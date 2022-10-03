محافظ كفر الشيخ ينعى معلما توفى أثناء كلمة عن «النبي» في طابور الصباح

نعى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إبراهيم محمد عبد الوهاب القحافي، مُعلم الرياضيات بمدرسة بيلا الثانوية الجديدة بنات، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى، أثناء إلقاء كلمة في طابور الصباح عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذكرى مولده، ، وجرى نقله إلى مستشفى بيلا المركزي، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

المحافظ يتدخل لإنهاء تصريح دفن المعلم

وأوفد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، لمتابعة مراسم دفن المعلم، وسرعة استخراج الأوراق اللازمة، لدفن جثمانه في مقابر العائلة، وتقديم واجب العزاء لأسرته وكافة المُعلمين.

ومن المقرر أنّ يقدم محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، واجب العزاء لأسرة المُعلم الراحل، الذي انتقل للرفيق الأعلى صباح اليوم الإثنين.

وفاة المعلم خلال طابور الصباح

وكان معلم مادة الرياضيات بمدرسة بيلا الثانوية الجديدة بنات، بمحافظة كفر الشيخ، إبراهيم عبدالوهاب القحافي، صاحب الـ56 عامًا، توفي خلال طابور الصباح، إثر إصابته بأزمة قلبية حادة، أثناء إلقاء كلمة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الإذاعة المدرسية.