«التعليم العالي» تختتم أعمال تنسيق الجامعات 2022 وتحذر من الكيانات الوهمية

حذر السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على قطاع التنسيق، طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات معادلة من الكيانات التعليمية الوهمية التي تدعي انتسابها لوزارة التعليم العالي والجامعات وتمنح شهادات تعليمية غير معتمدة، مؤكداَ أن جميع المعاهد التعليمية المعتمدة والمؤسسات متاحة بياناتها كاملة عبر الموقع الإلكتروني.

تنسيق الجامعات 2022

وأكد رئيس قطاع التعليم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على الالتزام الكامل بقرارات الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي فيما يتعلق بضوابط وقواعد التنسيق، مؤكداً أن الفترة الحالية يشهد التنسيق ختام مراحله وذلك بعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية والشهادات المعادلة العربية والأجنبية.

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وفي السياق ذاته، تواصل الجامعات الحكومية في يومها الرابع على التوالي استقبال طلابها الجدد والقدامى بمختلف الكليات مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19، والالتزام بالضوابط والمعايير التي أقرها الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي.