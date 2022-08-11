مكتب التنسيق: يحق للطلاب تعديل رغباتهم خلال 5 أيام من الآن

قال السيد عطا، المشرف العام على مكتب التنسيق، إنه جرى استقبال رغبات طلاب الثانوية للمرحلة الأولى بدءا من اليوم وحتى الاثنين المقبل، إذ خصصت 365 درجة فأكثر لشعبة علمي علوم، والرياضيات 341 درجة فأكثر، والشعبة الأدبية 264.5 فأكثر.

الدخول عبر موقع التنسيق للتسجيل

وأضاف «عطا»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية «CBC»، أن الطلاب سيدخلون على موقع التنسيق الإلكتروني عبر رقم الجلوس والرقم السري الخاص بهم.

تعديل الرغبات

وأوضح أنه يحق للطلاب تعديل رغباتهم خلال 5 أيام من الآن، مشيرا إلى أنه بعد انتهاء المرحلة ينتهي موعد تعديل الرغبات، من أجل فرز الرغبات للطلاب ومن ثم إعلان نتائجهم «بعد إعلان النتائج مفيش إعادة ترشيح للطالب، وياريت كل طالب يركز هو عايز إيه وميوله».

ونصح المشرف العام على مكتب التنسيق، طلاب الثانوية العامة الذين يقومون بتسجيل رغباتهم بالكليات المختلفة أن يسجلوا رغباتهم بشكل سليم وصحيح، حيث إنه وبعد مرور 5 أيام من اليوم، فلن يستطيعوا تعديل رغباتهم في الالتحاق بالكليات المختلفة.

وتابع: «لا يوجد ضعف في الإقبال للطلاب الراغبين في تسجيل رغباتهم لمكاتب التنسيق، الطلاب على ما يجيبوا شهاداتهم هيقدروا يدخلوا على الموقع، والطلبة خلال الـ5 أيام دول يقدروا يسجلوا رغباتهم بأنفسهم، ودايما في آخر يوم بيتصل بيا طلبة ويطلبوا مني أمد نص ساعة، والطلبة بتستهتر في كتابة الرغبات للالتحاق بالكلية، ولازم يركزوا».