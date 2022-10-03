إحالة أوراق المتهم بقتل سلمى بهجت فتاة الزقازيق إلى فضيلة المفتي

أحالت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم، أوراق إسلام محمد المتهم بقتل المجني عليها سلمى بهجت طالبة أكاديمية الشروق في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فتاة الزقازيق»، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وتحديد جلسة للنطق بالحكم.

ممثل النيابة العامة: المتهم سدد 31 طعنة للضحية

وخلال الجلسة الثالثة لمحاكمة المتهم بقتل سلمى بهجت، قال أحمد عاطف ممثل النيابة العامة، إنَّ المتهم لم يكتف بطعن المجني عليها طعنة واحدة، وسدد لها 31 في مناطق متفرقة بالجسد.