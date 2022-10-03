ممثل النيابة العامة: سلمى بهجت كانت متفوقة دراسيا والمتهم راسب بالجامعة

قال أحمد عاطف ممثل النيابة العامة، خلال مرافعته اليوم في ثالث جلسات محاكمة إسلام محمد المتهم بقتل المجني عليها سلمى بهجت، أمام محكمة جنايات الزقازيق، أن الطالبة المجني عليها كانت متفوقة دراسيا وحصلت على تقدير عام امتياز في السنة الدراسية النهائية لها في أكاديمية الشروق، والمتهم على النقيض كان يرسب في الجامعة.

النيابة: المتهم كان ساخطًا على حياته الاجتماعية

وأضافت النيابة العامة خلال مرافعتها، أنَّ «المتهم يقيم مع أسرته في محافظة الشرقية ولديه من الإخوة 3 بنات وهو كبيرهم ولكنه ساخطًا على حياته الاجتماعية ويرغب في الظهور والاختلاف حتى وجد مراده في أصدقاء السوء الذين أوحوا له بكتب تحمل أفكار شاذة التي تدعو إلى الاعتقاد بأن النفس البشرية لا قيمة لها، واتخذ من الإلحاد مسلكا تنكر الوجود الإلهية».

وتابعت النيابة العامة، أنَّ المتهم عزم على قتل المجني عليها بعد تهديده لها بالقتل أكثر من مرة فهي كانت تعيش في رعب مستمر خوفًا من بطش المتهم بها، مؤكّدًا أنَّ بلادنا محفوظة وفي رباط وأمن وأمان إلى يوم الدين رغم أنف هذا المتهم ومعتقداته.

وبدأت محكمة جنايات الزقازيق، قبل قليل، ثالث جلسات محاكمة إسلام محمد المتهم بقتل المجني عليها سلمى بهجت طالبة أكاديمية الشروق، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فتاة الزقازيق».