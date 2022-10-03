تقرير الطب النفسي للمتهم بقتل سلمى بهجت: لا يعاني أي اضطراب 

تلت هيئة محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، تقرير الطب النفسي الخاص بـ إسلام محمد المتهم بقتل الطالبة سلمى بهجت «فتاة الزقازيق»، قائلة إنَّه «لا يوجد لديه في الوقت الحالي ولا في وقت ارتكاب الواقعة محل الاتهام أي أعراض دالة على وجود اضطراب نفسي أو عقلي ينقصه الإدراك».

المتهم مسؤول عن ارتكاب الجريمة

وأضافت هيئة المحكمة في جلسة محاكمة المتهم بقتل سلمى بهجت، أنَّ «المتهم إسلام محمد يمكنه معرفة الخطأ والصواب مما يجعله مسؤولًا عن الاتهام المنسوب إليه في القضية رقم 7730 لسنة 2022 جنايات قسم أول الزقازيق».

فيما قدم دفاع المتهم طعنًا للمحكمة على تقرير الطب النفسي الخاص بـ إسلام محمد المتهم بقتل الطالبة سلمى بهجت «فتاة الزقازيق».

تحريات الشرطة

توصلت تحريات رجال الشرطة في تلك الواقعة إلى ورود اتصال هاتفي من عدد من المواطنين يفيد مقتل فتاة في أوائل العقد الثاني من عمرها على يد أحد الأشخاص بسلاح أبيض «سكين» في مدخل عمارة «زيدان بشاع» مدرسة الأمريكان بجوار محكمة الزقازيق الابتدائية.

وعقب انتقال رجال الشرطة الى البلاغ تبين صحة الواقعة، كما تبين تجمع عدد كبير من المواطنين في أمام مدخل العمارة موقع الحادث، وتبين أنَّ الأهالي أغلقوا باب العقار على المتهم لأنه كان ممسكًا بيده سلاح أبيض سكين مُلطخ بدماء الفتاة التي تدعى سلمى بهجت والمعروفة بفتاة الزقازيق، والمجني عليها مُلقاة وسط بركة من الدماء، وتم القبض على المتهم واقتياده الى قسم الشرطة.