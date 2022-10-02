«الجنايات» تستكمل محاكمة المتهم بقتل سلمى بهجت فتاة الزقازيق غدا

تستكمل محكمة جنايات الزقازيق، غدًا الاثنين، جلسة محاكمة إسلام محمد، المتهم بقتل سلمى بهجت طالبة أكاديمية الشروق، داخل عقار محل عمل إحدى صديقاتها، بسلاح أبيض «سكين»، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فتاة الزقازيق».

وضع المتهم بمستشفى الأمراض النفسية والعقلية

وأجلت هيئة المحكمة برئاسة المستشار ياسر سنجاب، الجلسة الماضية، إلى جلسة غدٍ الاثنين؛ لوضع المتهم تحت الملاحظة بمستشفى الأمراض النفسية والعقلية في العباسية لإعداد تقرير عقلي ونفسي وبيان مدى مسؤولية المتهم عن الواقعة وقت ارتكابها.

تقدم المتهم لخطبة المجني عليها

وخلال تحقيقات النيابة العامة مع المتهم والانتهاء منها، وجّهت له تهمة قتل المجني عليها سلمى بهجت عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، فضلًا عن إقراره بأنه تقدم للمجني عليها لخطبتها ولكن ذويها رفضوه، فـ لم يتقبل فكرة الرفض، واستمر في التواصل معها لفترة، ولكن اختلفا فقررت الابتعاد عنه، بعد أن حاول منعها من التواصل مع صديقاتها أو العمل بحجة خوفه عليها.

قتل المجني عليها

وأضافت تحقيقات النيابة العامة مع إسلام محمد، أن المجني عليها بعد ذلك انقطعت عن التواصل مع المتهم واتهمته بأنه مُلحد بعد أن رسم وشوم على جسده للفت انتباهها إليه، وتهديده بالإساءة لسمعتها وذويها وقتلها، وفي يوم ارتكاب الواقعة، نفذ مخططه الذي كان عاقدًا العزم على تنفيذه منذ يوم 29 من شهر يونيو الماضي، لكنه فشل في تنفيذه.