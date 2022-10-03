بعد قليل.. جلسة محاكمة المتهم بقتل سلمى بهجت «فتاة الزقازيق»

تستكمل محكمة جنايات الزقازيق، بعد قليل، ثالث جلسات محاكمة المتهم بقتل المجني عليها سلمى بهجت، طالبة أكاديمية الشروق، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فتاة الزقازيق».

وخلال الجلسة الماضية، التي عُقدت يوم 6 سبتمبر الماضي، طلب علي جلال دفاع المتهم إسلام محمد من هيئة المحكمة، برئاسة المستشار ياسر سنجاب، بوضعه في مستشفى الأمراض النفسية والعقلية لسابقة إصابته بمرض الذهان الحاد، وعدم مسؤوليته الجنائية وقت ارتكابه للواقعة.

إعداد تقرير بحالة المتهم

واستجابت هيئة المحكمة لطلب دفاع المتهم إسلام محمد، وقررت وضعه تحت الملاحظة في مستشفى الأمراض النفسية والعقلية بالعباسية لإعداد تقرير عقلي ونفسي وبيان مدى مسؤوليته عن الواقعة وقت حدوثها.

وخلال تحقيقات النيابة العامة، مع المتهم إسلام محمد، وجهت له تهمة قتل المجني عليها سلمى بهجت عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، فضلًا عن إقراره أنَّه تقدم لخطبة الفتاة ورفضت هي وذويها، ولكنه لم يتقبل فكرة الرفض واستمر في التواصل معها، ولكن لحدوث خلافات بينهما قررت المجني عليها الابتعاد عنه.

وأضافت تحقيقات النيابة العامة، أنَّ المتهم حاول منع المجني عليها سلمى بهجت من العمل والالتقاء مع صديقاتها بدعوى حرصه وخوفه عليها، وهو ما تسبب في ابتعادها عنه، وانقطاع تواصلها بعد اتهامها له بالكفر والإلحاد، خاصة بعد رسم وشوم على جسده، للفت انتباهها إليه، لكنه هددها بالإساءة لسمعتها وقتلها، ونفذ مخططه وقتلها بسلاح أبيض «سكين».