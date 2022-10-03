تدريبات عسكرية للقوات الأمريكية والفلبينية وسط تصاعد التوتر مع الصين

بدأ أكثر من 3 آلاف جندي أمريكي وفلبيني سلسلة من التدريبات العسكرية المشتركة، اليوم الاثنين، لتعزيز قدراتهم على العمل المشترك، والاستعداد القتالي التكتيكي، بالتزامن مع تصاعد التوتر مع الصين.

ويشارك في التدريبات 630 جندياً فلبينياً، معظمهم من مشاة البحرية، بالإضافة لـ2500 جندي من مشاة البحرية الأمريكية، ومن المقرر أن تستمر التدريبات لمدة 12 يومًا.

وتتضمن المناورات التي تشارك فيها قوات يابانية وكورية جنوبية بصفة مراقب تدريبات على الدفاع الساحلي، وعمليات برمائية مشتركة، بالإضافة إلى تدريبات باستخدام الذخيرة الحية.

ونفذت الولايات المتحدة والفلبين تدريبات عسكرية مشتركة ضخمة في مارس الماضي، بمشاركة أكثر من 9 آلاف جندي من 12 دولة.