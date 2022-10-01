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«التعليم» تنتهي من تنظيم تدريبات لـ30 ألف معلم على أنشطة التوكاتسو

كتب:

أميرة فكري
04:59 م | السبت 01 أكتوبر 2022
الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم

الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم

انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من تنظيم المجموعة الأولى من تدريبات التوكاتسو لمديري التعليم العام، بالتعاون بين وحدة مشروع المدارس المصرية اليابانية، والإدارة المركزية للتعليم الأساسي وجامعة الإسكندرية.

التوكاتسو المدرجة بمناهج التعليم المصري

استهدفت التدريبات التوعوية، بأنشطة التوكاتسو المدرجة بمناهج التعليم المصري الجديد 2.0 للمعلمين بالمدارس الحكومية على مستوى الجمهورية، واستهدفت 30 ألف معلم وقيادة ومديري مدارس علي مدار ثلاث أشهر، وسيجر استكمال التدريبات للفئات المستهدفة، وفق بروتوكول التعاون بين الجهات المشاركة.

بناء الإنسان المصري

جدير بالذكر، أن هذا المشروع جاء بناء على اهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري وتنمية شخصية الطلاب ورفع كفاءة العاملين بالمدارس الابتدائية لتنفيذ أنشطة التوكاتسو.

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