برلمانيون: الجمهورية الجديدة تستهدف تمكين الشباب ودفعهم لمواقع القيادة

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن الجمهورية الجديدة، التي أسسها الرئيس عبدالفتاح السيسي تقوم على أسس دعم الشباب وتمكينهم باعتبارهم قوة الدولة المصرية ومستقبلها.

وقال النائب محمود حسين، إن إعداد الشباب يتواكب مع الجمهورية الجديدة التي يدشنها الرئيس السيسي، والتي تحتاج إلى فكر وعمل، وشباب يحافظ على الجمهورية الجديدة التي ننتظرها جميعًا، ليكملوا مسيرة البناء والتنمية.

جاء ذلك خلال مشاركته وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ في ختام بطولة الجمهورية الجديدة التي أقامها مركز شباب ابن العاص بمحافظة الشرقية تقديرا للإنجازات الكبيرة للدولة المصرية.

إنجازات على مدار 8 سنوات

وأشار رئيس لجنة الشباب إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ توليه مقاليد حكم البلاد قبل 8 سنوات ساهم بشكل كبير في تحقيق إنجازات ومكاسب عديدة للشباب لمساعدتهم في صناعة حاضر ومستقبل بلادهم مؤكدا أن الإنجازات التي تحققت على مدار 8 سنوات لم يسبق أن تحققت من قبل.

وقال النائب عبدالله لاشين، إن القيادة السياسية تنظر إلى الشباب كونهم نصف الحاضر وكل المستقبل لافتا إلى أن نتائج الحوار الوطني الذي يعد نتاج الجمهورية الجديدة مبشر للغاية وتحقق نتائج ملموسة على الأرض، مشيداً بنتائج جلسات مجلس أمناء الحوار الوطني وما نتج عنها من قرارات واختيارات ذات كفاءة ولها باع طويل في العمل الوطني ومتوازنة وتعبر عن التنوع وتمثيل لكل مكونات الطيف السياسي.

الحرص على الاستماع لآراء الشباب

فيما أكد النائب نور هاشم عضو مجلس الشيوخ أنه لو تحدثنا عن جميع الإنجازات التي حققها الرئيس في ملف الشباب سنحتاج وقتا طويلا لسردها، ومنها تخصيص عام 2016، للشباب المصري في إطار الحرص على الاستماع لآراء الشباب والإعلان عن إطلاق سلسلة من اللقاءات الدورية تحت عنوان «المؤتمر الوطني للشباب.. أبدع انطلق».

كما تم إطلاق منتدى شباب العالم في 2017 والذي أصبح منصة حوار دولية، فضلا عن إطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، والذي يهدف لإنشاء قاعدة شبابية من الكفاءات القادرة على تولي المسئولية السياسية والمجتمعية والإدارية، فضلا عن إفساح المجال للشباب بتعيين نواب للمحافظين ومعاونين للوزراء منهم.

العفو الرئاسي فرصة جديدة تتيحها الدولة للشباب

وأضاف النائب علاء عبدالنبي أن استمرار قرارات العفو الرئاسي تأكيد جديد على مسار الدولة نحو الجمهورية الجديدة، والتي تستوعب الجميع وتتيح الفرصة للمشاركة المجتمعية الواسعة في كل ما يهم الوطن من قضايا وتحديات، لافتًا إلى أن العفو الرئاسي فرصة جديدة تتيحها الدولة للشباب والسجناء ليبدأ الجميع فصلا جديدا في حياتهم لصالح الوطن، ولا تشمل من حرضوا على العنف أو خاضوا في دماء المصريين.

من جانبه أكد النائب أسامة عبدالعاطي أن الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي يعد واحدا من أهم الإنجازات التي قامت بها الدولة المصرية خلال الـ 10 أعوام الماضية، كونه يأتي ضمن خطة الإصلاح التي بدأتها الدولة المصرية، كما أنه فرصة جيدة للجميع خاصة الشباب للمشاركة الفعالة في بناء الجمهورية الجديدة.

عهد الرئيس السيسي يمثل العصر الذهبي لكافة الفئات

ولفتت سهير القاضي إلى أن عهد الرئيس السيسي يمثل العصر الذهبي لكافة الفئات وليس الشباب فحسب، منوهة بأن الرئيس عمل على الكثير من ملفات التمكين لاسيما الشباب والمرأة، وكذا الاهتمام بذوي الهمم، إيمانًا منه بأهمية الدور الذي تلعبه تلك الفئات، والبعد الإنساني في التعامل مع قضايا «قادرون باختلاف».

واعتبر النائب خالد بدوي، أن تدشين الجمهورية الجديدة القائمة على بناء الإنسان، هي الهدف الأساسي من الحوار الوطني، موضحًا أن ذلك ينعكس على أبرز القضايا، حيث أن الشباب أحد أهمية القضايا، خصوصا وأن ملف الشباب تحول من فكرة في 2014 إلى واقع في 2015 بانطلاق منتدى شباب العالم

وحذر عضو تنسيقية شباب الأحزاب من أن محاولات التأثير على إدراك الشباب لن تهدأ، وكما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، فإن تلك المحاولات لن تهدأ إلا بالتصالح، والتصالح مع خونة وإرهابيين أمر خطير، وسيكون لبعض الوقت، فيما أكد أسامة ذكريا ومحمد مجدي بدران من قيادات مستقبل وطن بمحافظة الشرقية أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا بالشباب عبر تمكينهم والدفع بهم لمختلف المناصب التنفيذية والوزارات والمحافظات.