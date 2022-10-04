تقرير: محاولات من الذهب لاستعادة ارتفاع أسعاره عالميا

قالت مؤسسة جولد بيليون العاملة في مجال أبحاث الذهب، إن سوق الذهب تحاول أن يجذب أي ارتفاع صعودي ثابت للأسعار، ولكن السياسات النقدية المتشددة تقف عائقا، حيث يقف ارتفاع أسعار الفائدة أمام ذلك الصعود، وهذا أدى لخروج بعض التقييمات المختلفة لأسعار الذهب فقد قام أحد البنوك الكندية بخفض توقعاته عن الذهب.

وقال عدد من المحللين في BMO Capital Markets إنهم خفضوا توقعاتهم لأسعار الذهب لعام 2023 بنسبة 6% إلى متوسط بحوالي 1649 دولارا للأوقية، ومن المتوقع أن تستمر الأسعار حتى عام 2024 بمتوسط سعر متوقع يبلغ 1615 دولارا للأوقية بانخفاض 4% عن التقدير السابق وظل سعر الذهب طويل الأجل للبنك دون تغيير عند حوالي 1400 دولار للأوقية.

وأضاف البنك أيضا أن انخفاضا في شهية المنتجات المتداولة في البورصة ويقصد هنا صناديق الاستثمار في الذهب، حيث تمت الإشارة إلى خروج ما يقارب 3 مليارات من سوق الذهب خلال الفترة الماضية بجانب ضعف الطلب الصناعي وخطاب البنك المركزي المتشدد بشكل متزايد يجعل الذهب سوقا ضعيفة نسيبا.

وأشارت مؤسسة جولد إيرا إلى أنه من المرجح أن تؤثر السياسة النقدية التقييدية المتزايدة على الذهب، ولكن الاحتمال المتزايد على ما يبدو أن الألم الاقتصادي والمحتمل أن يحدث سوف يساعد في دعم الأسعار وسوف نشاهد ركودا وأن كل ما نحتاجه هو رؤية رجوع الأموال مرة أخرى إلى صناديق الذهب والتي يمكن أن تكون مدفوعة بالمخاوف من ترسخ التضخم وتصاعد التوترات الجيوسياسية وتراجع الدولار من أعلى مستوياته في عدة عقود أو الركود.

ارتفاع حيازات البنوك المركزية من الذهب

وتُظهر أحدث الأرقام الصادرة عن مجلس الذهب العالمي أن حيازات البنوك المركزية في الربع الثاني من عام 22 زادت بنحو 180 طنًا، على الرغم من أنها لا تزال منخفضة بنسبة 14% على أساس سنوي.

وأعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة عن اجتماع مغلق، ومن المتوقع أن يُعقد الاجتماع المغلق لمجلس محافظي لنظام الاحتياطي الفيدرالي أمس الاثنين 3 أكتوبر 2022 بموجب إجراءات عاجلة الغرض المعلن هو مراجعة وتحديد من قبل مجلس المحافظين لمعدلات السلف والخصم التي يجب أن تفرضها البنوك الاحتياطية الفيدرالية استنادا إلى أحداث الأسبوع الماضي في المملكة المتحدة وتقلص السيولة في السندات الأمريكية وفي سوق الأسهم فمن المنطقي أن نعتقد أن وقفة مؤقتة لرفع أسعار الفائدة وارتفاع في معدل السندات وهو هبوط للعوائد وهبوط للدولار، لذلك بالنظر إلى الدولار الأمريكي قد يكون هناك تصحيح إلى مستويات 110 وهو ما يجعلنا نتوقع أن يكون هناك صعود للذهب.

ونتوقع أن يحدث صعود للذهب بمتوسطات تصل إلى 1680 وقد تكون إلى مستويات 1686 أن اختراق مستويات 1680 سوف يكون دافعا أقوى للأسعار للصعود أكثر ولكن ما زالت تلك المناطق هي مستويات المقاومة.