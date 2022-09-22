انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر.. وترقب لنتائج قرار الفيدرالي الأمريكي

بعدما سجل ارتفاعأً ملحوظاً في بداية التعاملات، عادت أسعار الذهب في مصر للانخفاض اليوم الخميس، حيث تراجعت أسعار مختلف الأعيرة، وسجل جرام الذهب عيار 21، نحو 1140 جنيهاً، وسط ترقب لما سيحدث خلال الساعات المقبلة، بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» أسعار الذهب اليوم في مصر، حيث يزداد البحث خلال الفترة الحالية عن أسعار المعدن الأصفر بعد رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، بنحو 75 نقطة أساس، سواء بالنسبة للراغبين في الاحتفاظ بأموالهم واستثمارها، بدلاً من فقد قيمتها، أو الراغبين في البيع أو الشراء.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل جرام الذهب عيار 24 اليوم نحو 1303 جنيهاً للبيع، و1314 للشراء، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1140 جنيهاً للبيع، و1150 للشراء، وأيضاً سجل سعر جرام الذهب عيار 18 للبيع نحو 977 جنيهاً، و986 جنيها للشراء، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 760 جنيهاَ للبيع، و767 جنيهاً للشراء.

سعر الجنيه الذهب في محلات الصاغة اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب بدون مصنعية أو دمغة أو ضريبة، 9120 جنيهاً للبيع، ونحو 9200 جنيهاً للشراء.

وينصح عدد من خبراء الذهب، الذين تحدثوا لـ«الوطن»، ومنهم نادي نجيب، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، المواطنين الراغبين في الاستثمار بشراء السبائك الذهبية للحفاظ على قيمة الأموال.