«عوض الله» بعد اختياره رئيسا لـ«طاقة النواب: تشريعات جديدة للتحول الأخضر

فاز النائب حسام عوض الله برئاسة لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بالتزكية والوكيلين رشا رمضان ومحمد الجبلاوي، وخالد عبد المولى أمينًا للسر بدلًا من خالد مشهور.

الانعقاد الجديد سيشهد تشريعات للتحول للطاقة الخضراء

وقال حسام عوض الله، عقب فوزه في تصريحات للمحررين البرلمانين، إنَّ اللجنة لديها مسؤولية كبيرة وعمل خلال دور الانعقاد الجديد خاصة مع الاستعدادات الكبيرة التي تقوم بها الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعقد قمة المناخ cop27 في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ، إضافة إلى تطبيق الاستراتيجية المصرية لتغيرات المناخية خلال التوجه إلى الطاقة الخضراء.

وأضاف أنَّ الانعقاد الجديد سيشهد تشريعات للتحول للطاقة الخضراء وتسهيل الاستثمارات الجلسة العامة الأولى لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إذ تعقد 3 جلسات، الأولى سيتمّ فيها إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس التي انتهى إليها مكتب المجلس، وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.

ولفت إلى أنَّه من المقرر أن تعلن في الجلسة الثانية قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس فى صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من النواب، ثم يدعو رئيس المجلس أعضاء المجلس إلى انتخاب هيئات مكاتب 25 لجنة نوعية، ويحدد القواعد التي سيتمّ إجراء الانتخابات وفقًا لها.

ودعا المستشار حنفي جبالي خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الأعضاء لإجراء انتخابات 25 لجنة برلمانية، إذ سبق أن أبدى الأعضاء رغبات اللجان.

إعلان نتيجة انتخابات اللجان النوعية

وأكّد المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس الشروط وهي ألا يزيد أعضاء من نفس المحافظة باللجنة على ربع أعضاء اللجنة، وألا يقل عدد أعضاء أي لجنة عن 8 أعضاء، مبينًا أنَّه يتمّ تمثيل الفئات من المعارضة والمرأة والشباب بكل لجنة وستشهد الجلسة العامة الثالثة اليوم إعلان نتيجة انتخابات اللجان النوعية هيئات مكاتب اللجان التي تتكون من رئيس اللجنة والوكيلين وأمين السر.

وحددت المادة 42 من اللائحة إجراءات انتخابات اللجان النوعية، ونصت على أنَّ تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، وتقدم طلبات خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري، وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.

وتتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.