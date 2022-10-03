«خارجية النواب» تستقبل وفد الكونجرس: العلاقات مع واشنطن استراتيجية

استقبلت لجنة العلاقات الخارجية برئاسة كريم درويش اليوم، وفدًا من الكونجرس الأمريكي يضم أعضاء ونواب من حزبي «الجمهوريين والديمقراطيين» كأول لقاء لوفد أجنبي يزور مجلس النواب مع الانعقاد الثالث الجديد الذي بدأ قبل يومين.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية والتعاون البرلماني وتبادل الزيارات، وتعزيز الاستثمارات الأمريكية في مصر وزيادة أطر التعاون الاقتصادي.

وقال كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب الاجتماع إنَّ الوفد الأمريكي ضم أعضاء من الكونجرس الأمريكي يضم كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري، إذ تمّ التشاور حول سبل التعاون البرلماني وتبادل الخبرات.

الوفد الأمريكي يشيد بتطور شبكة الطرق في مصر

وأضاف «درويش» أنَّ اللقاء يأتي تأكّيدًا لأهمية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، مبينًا أنَّ العلاقات تمثل أهمية كبرى للطرفين، مؤكّدًا أنَّ الوفد الأمريكي أشاد بالإنجازات المصرية والتنمية والتطور الكبير بشبكة الطرق المصرية.

أول زيارة لوفد أجنبي مع بداية دور الانعقاد الجديد

كما أشاد أعضاء الكونجرس بالحوار الوطني الحالي بمصر في إطار الجمهورية الجديدة، وعبّروا عن إعجابهم بفكرة الحوار والاستماع لكل الآراء ومشاركة كل القوى السياسية خلال حوار وطني لتبادل الآراء والأفكار، مشيرًا إلى أنَّ اللقاء تناول العلاقات بين مصر والولايات المتحدة وسبل التعاون وزيادة الاستثمارات الأمريكية في مصر التعاون البرلماني بين البلدين.

واستقبل «درويش» الوفد البرلماني الأمريكي في أول لقاء وزيارة بوفد أجنبي مع بداية دور الانعقاد الجديد، وضم الوفد عددًا كبيرًا من أعضاء الكونجرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري وممثلي عدد من اللجان.