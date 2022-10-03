نائب رئيس شعبة المجوهرات: مدينة الذهب ستجعل مصر مركزا عالميا للصناعة «حوار»

يسعى الكثير من المواطنين إلى البحث عن أفضل الطرق للاستثمار والحفاظ على رأس المال، ومن بين تلك الطرق، شراء الذهب والاستثمار فيه كأفضل طريقة لحفظ رأس المال.

ويقول المهندس لطفي منيب، نائب رئيس الشعبة العامة للمجوهرات، في حوارة لـ«الوطن»، إن أفضل وعاء لحفظ المال، هو شراء الذهب، لأنه يحافظ على قيمة المال في مواجهة التضخم، وأن المتحكم في سعر الذهب في مصر هو العرض والطلب، وإلى نص الحوار:

لا يمكن التوقع بما سيحدث في أسعار الذهب

- في البداية، هل السبائك والجنيهات التي تباع في الشركات أكثر ضماناً من المحلات؟

لا يوجد فارق بينهم، فالمنتج واحد وبنفس السعر، بل ربما الشراء من المحلات قد يكون أفضل، لأن المحلات يكون لها هامش ربح يمكن التنازل عن جزء منه، بينما الشركات لا تستطيع.

- هل سعر الذهب سيرتفع قريبا؟

لا يمكن التوقع بما سيحدث في أسعار الذهب، لأن هناك عوامل أدت إلى ارتفاع أسعار الذهب كالحرب الروسية الأوكرانية.

- ما هي أسباب الانخفاض الأخير لسعر الذهب؟

العوامل المؤثرة في سعر الذهب هي سعر الشاشة العالمي، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، بالإضافة للعرض والطلب، وفي الفترة الأخيرة انخفض الطلب على سوق الذهب، فتراجع السعر، ويأتي سبب انخفاض الطلب في الفترة الأخيرة، إلى أنه كانت هناك حالة من القلق لدى المواطنين، فأصبح المواطنون يحولون مدخراتهم إلى ودائع أو يشترون بها الذهب، فغالبية الناس فعلو ذلك، وبالتالي قل الطلب فتباعاً قل السعر.

متى تتوقع أن يخرج مشروع مدينة الذهب إلى النور؟

ليس لدي معلومات حالية عن المشروع، حيث حضرت جلسات التصميم والرسومات للمدينة، ولكن ربما يحدث قريباً، وهذا المشروع سيجعل من مصر مركزاً عالمياً لصناعة وتجارة الذهب، كما أنه سيجعل من مصر منافساً قويا للدول الرائدة في هذا المجال.

العرض والطلب أساس تحديد السعر في مصر

ما مدى صحة أن التجار يُسعرون الذهب على سعر صرف الدولار بـ24 جنيها؟

هذا القول منافي للصحة تماما، وأن ما يحكم سعر الذهب في مصر هوا العرض والطلب.

أيهما أفضل الاستثمار في شراء السبائك أم الجنيهات أم الذهب القديم؟

الذهب ليس استثمار، ولكنه وسيلة أو وعاء لحفظ قيمة المال في مواجهة التضخم، موضحاً أن شراء الذهب هو الوعاء الأضمن للحفاظ على قيمة رأس المال.

تنصح المواطن بشراء الذهب بنسبة كام من إجمالي مدخراته؟

لا أستطيع نصح المواطنين بشأن الشراء أو البيع، لأن الأمر غير مستقر فلا يمكن التوقع بما سيحدث.

ختاماً.. ما هو أنسب وقت للشراء؟

أفضل وقت لشراء الذهب هو الوقت الذي يتوفر فيه رأس مال زائد عن الحاجة، فالذهب ليس من الاستثمارات قصيرة المدى، فالادخار في شراء الذهب أفضل من غيره.