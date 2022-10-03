«آمنة» يوجه بتوفير خدمات لمساعدة ذوي الهمم على الحركة بممشى أهل مصر في أسوان

أجرى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، يرافقه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، جولة ميدانية لمتابعة عدد من المشروعات المنفذة والجارية، بدأت بتفقد مشروع ممشى أهل مصر الذي يشمل تطوير وتجميل وتوسعة طريقي الكورنيش القديم والجديد بطول 13كم.

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن هذا المشروع يعتبر نقلة حضارية لمدينة أسوان القديمة وربطها بالجديدة، وخاصة أنه يضم تنفيذ مشروع تطوير الكورنيش القديم بطول 4 كم، الذي يكون على ثلاث مستويات بدءا من حديقة فريال وحتى نادي كيما طبقا للطراز الفرعوني والنوبي من خلال تنفيذ جداريات الهوية البصرية، وعرض المحافظ تفاصيل المشروع الذي يتضمن إنشاء ممشى علوى وآخر سفلي بمناسيب تدريجية مبهرة، بالإضافة إلى ممشى زجاجى، فضلاً عن مساحات مخصصة للجلوس وبرجولات ومحلات وكافيهات مع تداخل المسطحات الخضراء والنخيل لإتاحة الفرصة أمام المواطنين والزائرين للاستمتاع بالبانوراما الجمالية.

آمنة يوجه بالالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من ممشى أهل مصر

ووجّه اللواء هشام آمنة بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المقررة للانتهاء من هذا المشروع لخدمة مواطني محافظة أسوان وجميع المترددين عليها من باقي محافظات مصر، وكذا الأفواج السياحية، كما حرص الوزير على التأكيد بضرورة وجود خدمات للفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة لتسهيل تحركهم في الممشى.

شارك في الجولة كل من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وأحمد شعبان نائب محافظ أسوان والدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية والدكتورة حنان مجدي نائبة محافظ الوادي الجديد والدكتورة غادة أبوزيد نائبة محافظ أسوان والمهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد وقيادات وزارة التنمية المحلية.

وعقب ذلك قام وزير التنمية المحلية بزيارة مبنى ديوان عام المحافظة، وتفقد قاعة المجلس التنفيذي بنظام المائدة المستديرة بعد تطويرها ودعمها بأحدث الأجهزة الصوتية والضوئية، بالإضافة إلى شاشات العرض الحديثة، كما رفقة المحافظين، مبنى مركز نظم المعلومات والتحول الرقمي، الذي جرى إنشاؤه بتكلفة 21 مليون جنيه، واستمع الوزير لشرح حول تفاصيل عمل المركز الذي يؤدي 82 خدمة متعددة للمواطنين من خلال 6 تطبيقات مستحدثة بينها عين المواطن لتلقي شكاوى ومشاكل المواطنين، كما أن المركز مربوط بـ 11 مركزا تكنولوجيا متطورا بجميع المدن والمراكز لفصل مقدمي الخدمة عن متلقيها لأدائها في أسرع وقت، وللحد من الفساد الإداري، كما يتضمن 1000 نقطة شبكة بطاقة 120 ميجا، كما يضمن المركز 9 منظومات مكانية جغرافية.

وأشار محافظ أسوان إلى أنه جرى اختيار أفضل العناصر المدربة والمؤهلة للعمل في هذا المركز.

وأشاد وزير التنمية المحلية بمركز المعلومات والتحول الرقمي لتسهيل مستوى الخدمات لمواطني المحافظة، وكذا جهود أسوان في منظومة التحول الرقمي التي تسعى الحكومة لتنفيذها في جميع المحافظات لخدمة المواطنين، وتقديم خدمات مميكنة توفر الوقت والجهد وتيسر حياة المواطن.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

كما استفسر الوزير عن جهود منظومة المتغيرات المكانية لإزالة أي تعديات عَلِي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف بالتنسيق مع باقي الجهات المعنية بهذا الملف وعلى رأسها هيئة المساحة العسكرية للقيام برصد أي تغيير يحدث على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف، ووجه وزير التنمية المحلية بسرعة التحرك والتنسيق بين المنظومة والوحدات المحلية والمراكز لإزالة التعديات في المهد، كما وجه بضرورة بذل أقصى الجهود للانتهاء من المراجعة والمعاينة للمتغيرات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما شملت الجولة الميدانية التي قام بها اللواء هشام آمنة، واللواء أشرف عطية، مشروع تطوير وتجميل واجهة المدينة، الذي يضم حديقة بلازا درة النيل وميدان المحطة والسوق السياحية القديمة في بانوراما متكاملة تبرز سحر وجمال لؤلؤة النيل الساحرة أمام مواطنيها وزائريها من الأفواج السياحية، ووفقا لمشروع الهوية البصرية الذى دشنه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للمحافظة في ديسمبر الماضي.

كما التقى وزير التنمية المحلية والمحافظين مع عدد من البائعين في السوق السياحية.