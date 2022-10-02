التنمية المحلية: نستهدف الوصول لنسبة 40% من خفض استهلاك الطاقة

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنّ المستهدف من خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بخفض إنارة الشوارع الرئيسية والفرعية والمباني الحكومية بالمحافظات، أن تصل نسبة ترشيد الاستهلاك لـ40% وأكثر خلال تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحلات والمطاعم والمقاهي والورش، إذ بدأ تطبيق المواعيد الشتوية لعمل المحلات بداية من يوم الجمعة الماضي.

مواعيد عمل المحلات

تتضمن مواعيد عمل المحلات والمولات التجارية من 7 صباحا حتى 10 مساء مع زيادة العمل ساعة أيام الجمعة والخميس والإجازات، ومواعيد عمل المقاهي والمطاعم من 5 صباحا حتى 12 منتصف الليل مع مد العمل ساعة أيام الإجازة والأعياد الرسمية، أما مواعيد الورش وفق التوقيت الشتوي فهى تعمل من 8 صباحا حتى 6 مساء باستثناء الورش ومحطات الوقود، ويتم استثناء بعض الأنشطة من مواعيد الغلق مثل محلات البقالة والصيدليات والأفران والأسواق، ومحلات الخضار من أجل تلبية احتياجات المواطنين.

الالتزام بخطة ترشيد استهلاك الطاقة

وأضاف قاسم لـ«الوطن»، أنّ وزارة التنمية المحلية تتابع مع المحافظات الالتزام بخطة ترشيد استهلاك الطاقة التي انطلقت من 12 أغسطس الماضي حيث تم خفض معدلات الإنارة في الشوارع من 32 إلى 35% بما لا يؤثر على سلامة المواطنين، ومتابعة غلق الكهرباء في المصالح الحكومية، لا سيما الجهات التي تتبع المحافظات بعد انتهاء مواعيد العمل، وخفض الإضاءة الخارجية للمباني الحكومية.

خفض إضاءة واجهات المحلات

وأشار إلى أنه يتم متابعة خفض إضاءة واجهات الأنشطة التجارية والمحلات والإعلانات وخفض درجة تشغيل التكييفات المركزية في المولات التجارية من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، وتحقيق أهداف الدولة في ترشيد الاستهلاك، وتشجيع المواطنين على عدم الإسراف في الإضاءة.

وأوضح أن غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية تتابع بشكل يومي مع المحافظات مواعيد غلق المحلات والأنشطة التجارية وايضا استمرار إجراءات ترشيد الاستهلاك للطاقة، ومنع أي ممارسات غير إيجابية في هذا الإطار.