«الوطنية للصحافة» تصدر لائحة الجزاءات وإجراءات التحقيق للعاملين بالهيئة
كتب:
محمد مجدي
05:14 م | الإثنين 03 أكتوبر 2022
عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
أصدرت الهيئة الوطنية للصحافة القرار رقم 22 لسنة 2022 بتاريخ 5/9/2022 بشأن إصدار لائحة الجزاءات وإجراءات التحقيق للعاملين بالهيئة الوطنية للصحافة، إذ قرر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ما يلي:
1- تسري أحكام اللائحة المرفقة على العاملين بالهيئة الوطنية للصحافة.
2- يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الأمانة العامة تنفيذه.
ونُشر القرار في الجريدة الرسمية ويمكن الاطلاع عليه من هنا.