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«الوطنية للصحافة» تصدر لائحة الجزاءات وإجراءات التحقيق للعاملين بالهيئة

كتب:

محمد مجدي
05:14 م | الإثنين 03 أكتوبر 2022
عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة

عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة

أصدرت الهيئة الوطنية للصحافة القرار رقم 22 لسنة 2022 بتاريخ 5/9/2022 بشأن إصدار لائحة الجزاءات وإجراءات التحقيق للعاملين بالهيئة الوطنية للصحافة، إذ قرر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ما يلي: 

1- تسري أحكام اللائحة المرفقة على العاملين بالهيئة الوطنية للصحافة.

2- يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الأمانة العامة تنفيذه.

ونُشر القرار في الجريدة الرسمية ويمكن الاطلاع عليه من هنا.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.