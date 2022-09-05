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«الوطنية للصحافة» تمد خدمة اثنين من قيادات المؤسسات القومية

كتب:

أحمد البهنساوى
05:30 م | الإثنين 05 سبتمبر 2022
جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

عقدت الهيئة الوطنية للصحافة، اجتماعا، برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، وبحضور المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، الدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة، وليد عبد العزيز، سامح عبد الله، أسامة أبو باشا، الشيماء عبد الإله أعضاء الهيئة والأستاذة مروة السيسي الأمين العام.

مد خدمة عمرو الخياط

وقررت الهيئة الوطنية للصحافة خلال الاجتماع الموافقة على:

- مد خدمة سعيد عبده رئيسا لمجلسي إدارة مؤسستي الشركة القومية للتوزيع ودار المعارف، لمدة ثلاثة أشهر.

- مد خدمة عمرو الخياط رئيسا لتحرير جريدة أخبار اليوم، لمدة ستة أشهر.

اعتماد لائحة الجزاءات

- كما قررت الوطنية للصحافة الموافقة على قرار مجلس إدارة مؤسسة اخبار اليوم باستغلال واستثمار بعض الأصول المملوكة لها، تمهيدا للعرض على الجمعية العمومية للمؤسسة.

- اعتماد لائحة الجزاءات للعاملين بالهيئة الوطنية للصحافة.

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بقلم أحمد البهنساوى

حاصل على بكالوريوس إعلام القاهرة - عضو نقابة الصحفيين منذ 2008 - محرر سابق في تغطية رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة - مسئول عن ملفات إعلامية كالأعلى للإعلام.