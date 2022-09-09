مطار مرسى علم يستقبل 17 ألف سائح من أوروبا الأسبوع المقبل

تستعد سلطات مطار مرسى علم الدولي لاستقبال نحو 17 ألف سائح من جنسيات أجنبية مختلفة خلال الأسبوع المقبل بدءا من غد السبت، وحتى الجمعة المقبل، قادمة من مطارات دول أوروبية، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة وانهاء إجراءات الوصول بالمطار والتسكين في الفنادق والمنتجعات السياحية في أسرع وقت ممكن للاستمتاع السياح بالإجازة على شواطئ مرسى علم.

مطار مرسى علم يستقبل 17 ألف سائح

وأشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار مرسي علم كشف وصول مائة وثلاثة عشر رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا تقل نحو 17 ألف سائح، وتمثل الرحلات الإيطالية والبولندية والألمانية والتشيكية هي الأعلى وصولا.

السياحة الإيطالية الأعلى وصولا إلى مرسى علم

وأوضح لـ«الوطن» أنه من المقرر وصول 20 رحلة من إيطاليا و17 رحلة من ألمانيا، و34 رحلة من التشيك، و19 رحلة من بولندا و3 رحلات من سويسرا، و3 رحلات من سلوفاكيا ورحلة من النمسا ورحلة من المجر ولوكسمبورج و3 رحلات من بلجيكا، و4 من هولندا لافتا إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق السياحية في مرسى علم لأعلى معدل لها.