أسامة منير: الكل يحاول التجمل على السوشيال.. و«ناس فهمت تعليقاتي غلط»

قال الإذاعي أسامة منير، إنّ الحب لم يتغير في هذه الفترة مقارنة بالماضي، لأن الإحساس لا يتغير، لكن التعبير عنه وطريقة التواصل اختلفت، وسرعة بدايات العلاقات أصبحت أسرع، وكذلك النهايات، ولم يعد هناك تأنٍ، كما أن اللغة اختلفت، وفهم العلاقة أيضا اختلف.

وأضاف «منير»، خلال حواره ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» المذاع على قناة CBC، من تقديم منى عبدالغني وإيمان عز الدين: «مع الوقت الدنيا بتتطور والناس بتتأثر بالمستجدات، والتعبير على السوشيال ميديا شيء لطيف، لكنه ليس صادقا بنسبة 100%، فكلنا نحب أن نتجمل».

«منير»: الكل يحاول أن يتجمل على السوشيال ميديا

وتابع الإذاعي: «على السوشيال ميديا يحاول الكل أن يتجمل وأن يظهر بأبهى صورة، فنجد أننا كلنا تحولنا إلى شعراء وأدباء وكلنا نختار أحلى صور لنا نشاركها مع أصدقائنا، وبالتالي فإن التعبير مبالغ فيه، إلى جانب وجود حالة من حالات رمي الكلام على السوشيال ميديا».

اختلاف طرق التعبير عن الحب بين الماضي والحاضر

وتابع أسامة منير: «زمان كنا ندي معاد عشان أشوف حبيبتي وببقى عارف إن معادي خلال 3 أيام، وفي الـ3 أيام دول ببقى قاعد أفكر أشوفها إزاي وهعمل إيه وهتكلم في إيه ولو قالت لي كذا هعمل إيه، لكن دلوقتي كل حاجة سريعة بسبب السوشيال ميديا، وكلمة بحبك بتطلع بإيموشن، وبالنسبة لي لما بتفاعل مع الناس على فيسبوك مش بدوس لايك على الصور ولكن قلب أحمر، واكتشفت إن بعض الناس اعتقدوا إني متيم بيهم أو بعاكسهم رغم أن القلب معناه إني حابب الصورة مش الشخص، وفي ناس قالت لي أنت حطيت لفولان قلب أحمر وأنت مركز معاه».