طرح برومو أغنية «دي حلاوة» لحسن شاكوش وأحمد بهاء

طرح المطرب أحمد بهاء، برومو أغنيته الجديدة «دي حلاوة»، التي تجمعه بمطرب المهرجانات الشهير حسن شاكوش، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام.

تفاصيل أغنية دي حلاوة

أغنية دي حلاوة التي تجمع حسن شاكوش وأحمد بهاء من كلمات وألحان أحمد بهاء، وتوزيع موسيقي ساري هاني، وإخراج هادي الباجوري، وإنتاج شركة جاما ميوزيك للمنتج محمد جابر.

شاكوش وبهاء يشوقان الجمهور لأغنية دي حلاوة

يذكر أن شاكوش وبهاء، منذ أيام قاما بتشويق متابعيهما عبر حساباتهما الخاصة على مواقع السوشيال ميديا، ونشرا البوستر الرسمي للأغنية، وعلقا عليه: «دي حلاوة قريبًا».