محاكمة حسن شاكوش بتهمة الإساءة لريهام سعيد اليوم

تستكمل محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، بعد قليل، اليوم الأحد، ثاني جلسات محاكمة حسن شاكوش مؤدي المهرجانات، في الدعوى التي يواجه فيها تهمة الإساءة للإعلامية ريهام سعيد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

الإعلام بالدعوى المدنية

وأجلت هيئة المحكمة الجلسة الماضية، إلى جلسة اليوم 2 أكتوبر للإعلام بالدعوى المدنية.

عبارات تحمل معني يخدش الشرف

وخلال أوراق الدعوى، المتقدم بها دفاع الإعلامية ريهام سعيد جاء أن مؤدي المهرجانات حسن شاكوش بثّ فيديو مباشرًا عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، وكان ظاهرًا فيه وهو يهاجم الأولى بعبارات تحمل معنى يخدش شرف المدعية وينتهك خصوصيتها، وهو ما دفعها لإقامة دعوى ضده أمام المحكمة المختصة.

فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي

وجاء في البلاغ الذي قدمه دفاع الإعلامية ريهام سعيد عن موكلته، قيام حسن منصور موسى، الشهير بحسن شاكوش، بمهاجمة الإعلامية بعبارات تحمل معاني السب والقذف، وأساء لسمعة عائلتها، في فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشر مقطع الفيديو بشكل واسع، إلا أن الأخير ظهر في فيديو مطول شرح فيه ملابسات ما حدث، كما استعان بمقطع آخر لها وهي تشكره على الغناء في حفل خاص بها، كانت قد أقامته.