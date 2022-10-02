تأجيل محاكمة حسن شاكوش بتهمة الإساءة لريهام سعيد لـ16 أكتوبر للحكم

قررت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، تأجيل ثاني جلسات محاكمة حسن شاكوش مؤدي المهرجانات، في الدعوى التي يواجه فيها تهمة الإساءة للإعلامية ريهام سعيد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لـ 16 أكتوبر للحكم.

انتهاك الخصوصية

وخلال أوراق الدعوى، المتقدم بها دفاع الإعلامية ريهام سعيد جاء أن مؤدي المهرجانات حسن شاكوش بثّ فيديو مباشرًا عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، وكان ظاهرًا فيه وهو يهاجم الأولى بعبارات تحمل معنى يخدش حياء المدعية وينتهك خصوصيتها، وهو ما دفعها لإقامة دعوى ضده أمام المحكمة المختصة.

الإساءة لسمعة ريهام سعيد

وجاء في البلاغ الذي قدمه دفاع الإعلامية ريهام سعيد عن موكلته، قيام حسن منصور موسى، الشهير بحسن شاكوش، بمهاجمة الإعلامية بعبارات تحمل معاني السب والقذف، وأساء لسمعة عائلتها، في فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشر مقطع الفيديو بشكل واسع، إلا أن الأخير ظهر في فيديو مطول شرح فيه ملابسات ما حدث، كما استعان بمقطع آخر لها وهي تشكره على الغناء في حفل خاص بها، كانت قد أقامته.