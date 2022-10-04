قصة بطلة ترايثلون على غرار «إريكسن».. توقف قلبها لمدة 22 دقيقة

في وسط قاعة التمارين وتركيزها على هدفها للوصول إلى العالمية، فجأة ودون سابق إنذار هوت چومانا ياسر لاعبة منتخب مصر وإفريقيا في لعبة الترايثلون على الأرض سريعًا في مشهدٍ مشابه لما حدث مع اللاعب كريستيان إريكسن، الذي وقع مغشياً عليه في أرض الملعب خلال بطولة أوروبا نتيجة توقف قلبه مسبقًا.. تكرر المشهد لكن في مدينة الإسكندرية.

سقطت چومانا، صاحبة الـ18 سنة، في أثناء التمارين الرياضية التجهيزية للمنتخب وأصيبت بحالة «تشنج» نتج عنها توقف عضلة القلب، ونُقلت إلى الطوارئ وخضعت للإسعافات الأولية اللازمة، ليخفق قلبها مجددا بعد دقائق عدة، كما حدث لـ موامبا بولتون، إذ أمضى المسعفون 6 دقائق في محاولة إنعاشه، خلال ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وكان الشاب في الـ23 من عمره حينها، وقيل إنه «مات بالفعل» لمدة 78 دقيقة.

توقف قلبٍ مفاجئ وعودته بعد 22 دقيقة

قال محمد الجوهري، مدرب چومانا ياسر، لـ«الوطن»، إنّه تفاجأ بسقوطها على الأرض في أثناء التمارين، فأسرع إليها ليجد فقاعات تخلاج من فمها، فحملها بسرعة، وذهب بها إلى الطوارئ في أحد المستشفيات الخاصة، وكانت النتيجة توقف قلبها توقف عن النبض، بعد إجراء عدد من التحاليل لها، وكان رد الأطباء «الحالة توفيت»، لكن يشاء الله أن تعود للحياة مجددا بعد نحو 22 دقيقة من محاولات مستمرة لإفاقتها بصدمات كهربائية لإنعاش عضلة القلب، ويحسب ذلك لفريق الطوارئ بالمستشفى.

مدرب چومانا: الحالة ما زالت غير مستقرة

وتابع الجوهري: «كلها مسألة وقت أنا متأكد ربنا بيختبرها وبيختبرنا معاها»، فقد مرت 10 أيام على وجود چومانا بالعناية المركزة، وما زالت الحالة غير مستقرة، لكن حدث تحسن بسيط في التقاط الفتاة لأنفاسها فتارة لا تحتاج إلى جهاز تنفسي، وأخرى يصعب الأمر فيضطر الجهاز الطبي لتركيبه لها.

الشريف يتكفل بعلاج بطلة الترايثلون

وزار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية جومانا ياسر، بالمستشفى للاطمئنان على حالة بطلة منتخب مصر، وتكفّل بعلاجها كاملا.