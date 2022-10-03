«الجزايرلي»: قانون هيئة سلامة الغذاء يعزز تنافسية السلع بمصر

قال المهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، إنّه كان أحد حضور اجتماع أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الذي بحث فيه مع رؤساء الغرف الصناعية إعداد استراتيجية واضحة للصناعة المصرية.

وأضاف «الجزايرلي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» من تقديم الإعلامية سارة حازم، عبر قناة dmc، أن الاجتماع شهد استعراض الوضع وطرق التغلب على المعوقات والحلول العلمية للنهوض بالقطاع الصناعي، مشددًا على وجود قصة نجاح مصرية في توفير السلع الغذائية في ظل أزمة كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية.

استراتيجية الصناعات المختلفة وتنمية الصادرات

وتابع رئيس غرفة الصناعات الغذائية، أن الاجتماع تطرق إلى استراتيجية الصناعات المختلفة وتنمية الصادرات ووصول لمستهدف قدره 100 مليار دولار، وهذا الرقم يمكننا تحقيقه من خلال اتجاه الدولة الحالي، وقطعنا شوطا طويلا للوصول إلى هذا الأمر، وهناك الكثير من العمل الذي تحقق في هذا الصدد ويجب البناء عليه.

أوضح أن قانون هيئة سلامة الغذاء ظلّ 14 سنة دون أن يُصدر إلا في ظل القيادة السياسية الحالية، وتحديدا في عام 2017، إذ يساعد على زيادة تنافسية الصناعات الغذائية.

نتائج إيجابية لاجتماع رئيس الوزراء

ولفت إلى أن الاجتماع شهد الاتفاق على بعض المحاور الأساسية لاستراتيجية تنمية الصناعات الغذائية، منها البناء على ما تم من سلامة الغذاء وكثير مما هو مرتبط به لأن هذا الأمر سيكون دافعا قويا لزيادة الصادرات ونموها تنافسيتها.