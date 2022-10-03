راغب علامة ضيف أولى حلقات «أنغام» على dmc

يحل الفنان راغب علامة ضيفًا على أولى حلقات برنامج أنغام، الذي تقدمه الفنانة أنغام على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة المقبلين في التاسعة مساء.

خلال اللقاء، يستعرض راغب علامة مسيرته الغنائية الممتدة لسنوات طويلة، والعديد من المواقف اتي واجهها في حياته، فضلا عن علاقته بنجوم الغناء العربي، وأبرز المحطات في حياته.

كما يقدّم عددًا من أشهر أغنياته بتوزيع جديد بطريقة الـ unplugged music، بالإضافة لمشاركته الغناء مع أنغام خلال الحلقة.

راغب علامة يقدم طريقة غناء جديدة مع أنغام

يعد البرنامج أولى تجارب الفنانة أنغام في تقديم البرامج، ويذاع يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في التاسعة مساء على قناة dmc.

راغب علامة يحيي حفلا غنائيا بالأوبرا

من المقرر أن يحيي راغب علامة خلال الأيام المقبلة، حفلا غنائيا كبيرا في دار الأوبرا المصرية، ويشارك في الغناء فيه مع الفنان اللبناني سعد رمضان، والفنانة مروة ناجي، ووصلت سعر التذكرة إلى 3 آلاف جنيه.