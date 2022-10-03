منة فضالي تخضع لعملية جراحية في القدم

أعلنت الفنانة منة فضالي، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، خضوعها لعملية جراحية في القدم.

منة فضالي تنشر صورة لقدمها

ونشرت منة فضالي، صورة لقدمها بعد إجراء العملية، وعلقت عليها: «من شوية عملت عملية في رجلي بسبب صباعي وكل ده من الباديكير فيه ناس هتتريق وتقول يعني إيه باديكير هقولكم تنضيف أنا بقالي 9 أيام بشتغل وأنا تعبانة جدا وبتصور وبنزل صور وأنا بضحك وأنا في الكواليس وأنا وسط زملائي».

حب الناس نعمة

وأضافت منة: «اللي عاوزه أقوله إن شغلانتنا صعبة مش ترفيه زي ما كل الناس فاكرة، إحنا أكتر ناس بتكون مضغوطة وحقيقي محدش بيحس بوجعك غير نفسك بس بجد كل الناس في لوكيشن الونش من المخرج إسماعيل فاروق لآخر حد في الكرو كانوا بيساندوني شكرا لهم فعلا وحقيقي حب الناس ده نعمة من ربنا».