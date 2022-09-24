منة فضالي عن مهرجان القاهرة للدراما: حاجة تشرف

أشادت الفنانة منة فضالي بمهرجان القاهرة للدراما في دورته الأولى برئاسة يحيى الفخراني، ورغم أنها لم تستطع الحضور إلا أنها تابعت افتتاح المهرجان من خلال الإعلام.

منة فضالي تشكر أشرف زكي

وكتبت منة فضالي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام: «شكرا إدارة مهرجان المهن التمثيلية شكرا للدكتور أشرف زكي على الدعوة، وآسفة جدا جدا لعدم حضوري لسفري بره مصر بس حقيقي حاجة مشرفة ومهرجان محترم ونجوم كنا مفتقدينهم، لفتة كلها حب واحترام».

مهرجان القاهرة للدراما يكرم عددا من النجوم

ويكرم مهرجان القاهرة للدراما، عددا من نجوم الفن الذين تألقوا في الأعمال الدرامية؛ أبرزهم الفنان صلاح السعدني، والمخرج جمال عبدالحميد، والكاتب والسيناريست محمد جلال عبد القوي، واسم المنتج الراحل ممدوح الليثي.

وضمت لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما، عددا كبيرا من صناع الدراما، وهم: المخرجة القديرة إنعام محمد علي، والسيناريست حاتم حافظ، وصابرين، وأحمد السقا، ومحمد ممدوح، وخيرية البشلاوي، والموسيقار راجح داوود، ومدير التصوير محسن أحمد والمخرج تامر محسن.