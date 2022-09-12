منة فضالي: اعتزالي الفن شائعة.. و«لما أبعد هقول للناس بنفسي»

نفت الفنانة منة فضالي، ما تردد من أنباء بشأن اعتزالها الفن، واصفة ما أثير في هذا الشأن بالشائعة، مؤكدة في تصريحات لـ«الوطن»، أنها مندهشة من الخبر الذي لا تعلم مصدره.

وأضافت «أنا لم اعتزل، ولو قررت اعتزال الفن سأعلن الخبر للجمهور بنفسي عبر حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي».

آخر أعمال منة فضالي كان فيلم «الفارس» مع المخرج رؤوف عبد العزيز، وشاركها البطولة كل من حسين فهمي، وأحمد زاهر، وإيمان العاصي، ونهال عنبر، وصلاح عبد الله، ورنا رئيس، وملك أحمد زاهر، وأحمد صفوت، وعابد عناني، ودارين حداد، وتأليف حسام موسي.

منة فضالي تنتظر عرض «في القلب»

وتنتظر منة فضالي عرض فيلمها الجديد «في القلب» للمخرج مرقس عادل، ويشاركها البطولة كل من نسرين طافش، خالد سليم، سوسن بدر، محمد عز، هالة فاخر وكوكبة من النجوم، من تأليف إسحاق إبراهيم، فيما تعكف حاليا على قراءة عدد من السيناريوهات الفنية، بعد عودتها من الإجازة الصيفية مع والدتها.