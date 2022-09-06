منة فضالي تتعرض لوعكة صحية وتؤجل الاحتفال بعيد ميلادها: السنة الجاية لو ليا عُمر

كشفت الفنانة منة فضالي، عن تعرضها لأزمة صحية، وإصابتها في قدمها، الأمر الذي ألزمها بالراحة التامة داخل منزلها، لحين تماثلها للشفاء، وذلك حسب ما أعلنت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وقالت «فضالي»، إن إصابتها في قدمها، ووجودها داخل المنزل للراحة، منعها من الاحتفال بعيد ميلادها هذا العام، موجهة رسالة شكر لكل من هنأها بيوم مولدها سواء من جمهورها أو زملاءها من داخل الوسط الفني: «أما بالنسبة للتورتة لكل اللي سألوني، معلش السنة الجاية لو لينا عمر، شكرًا جدًا للجميع».

تخضع للراحة والعلاج في المنزل

وفي اليومين الماضيين، نشرت منة فضالي، صورة لها وهى تجلس على أرجوحة عبر حسابها بـ فيس بوك، احتفالًا بعيد ميلادها، وتفاعل معها أصدقاؤها ومتابعيها، وقاموا بتهنئتها والدعوات لها، من بينهم الفنانة بشرى.

تعرضت والدتها لأزمة صحية في يوليو الماضي

وفي شهر يوليو الماضي، أعلنت منة فضالي، مشاركتها في فيلم يحمل اسم روحي لك، ونشرت البوستر الدعائي للفيلم عبر حسابها بالسوشيال ميديا، ويشاركها البطولة مروة عبدالمنعم، إيهاب فهمي، أحمد سلامة، عمرو عبدالعزيز، شريف باهر، مدحت إسماعيل تيخا، تأليف ناجي عبدالله، وإخراج مازن نيازي.

وفي نفس الشهر أعلنت تعرض والدتها لأزمة صحية كبيرة، دخلت على إثرها للمستشفى، وطلبت من الجمهور ضرورة الدعاء لها.