بعد تأجيل 3 سنوات.. انطلاق تصوير فيلم «التجربة المكسيكية»

انطلق اليوم الإثنين تصوير أول مشاهد فيلم «التجربة المكسيكية»، بحضور أبطاله والذي تدور أحداثه في إطار من الكوميديا، وذلك بعد تأجيل دام لأكثر من ثلاث سنوات كاملة.

وأوضح مؤلف فيلم التجربة المكسيكية محمود حمدان في بيان صحفي، أن الفيلم سيتم تصويره بمصر إلى جانب بعض المشاهد الخارجية والتي سيتم تصويرها في المكسيك، مشيرا إلى إجراء تغييرات كثيرة في السيناريو بسبب التأجيل.

تفاصيل فيلم التجربة المكسيكية

وفيلم التجربة المكسيكية بطولة عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، محمد ثروت، محمود حافظ، أحمد فتحي، ندا موسى، ليلى عز العرب، تأليف محمود حمدان ومحمد محرز، من إخراج شادي علي، منتج منفذ هاني عبدالله، ومن إنتاج الماسه هشام عبدالخالق.

عمرو عبدالجليل يستعد لطرح مسلسله الجديد الضاحك الباكي

يذكر أن الفنان عمرو عبدالجليل، يستعد لطرح مسلسله الجديد الضاحك الباكي والذي يشارك فيه بجانب عدد كبير من الفنانين ومن بينهم، فردوس عبد الحميد وهاجر الشرنوبي ومحمد صلاح أدم ومحمد سليمان وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف محمد الغيطي وإخراج محمد فاضل.